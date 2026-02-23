Da-iCE、最新AL『TERMiNaL』収録のユニット曲「OLD meets NEW」MVを公開
Da-iCEが、2月22日(日)に開催した＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞新潟公演の終演後に、アルバム『TERMiNaL』に収録されている「OLD meets NEW」のミュージックビデオを公開した。
「OLD meets NEW」はアルバムに収録されたメンバーによるユニット曲の1つで、作詞・作曲・歌唱に至るまでを、メンバーの年少組である花村と和田で手掛けた楽曲。コレオは、和田と、KADOKAWA DREAMSのメンバーSasyaがタッグを組み制作。
MVでは監督に加藤マニを迎え、「OLD meets NEW」というタイトルから「古き良きものと新しいものが交差・融合する」をコンセプトに、その2つの世界を美術やヘアメイク、さらには巧みなカメラワークや編集技術で表現した、見応えある映像に仕上がっている。
アルバム『TERMiNaL』には、「スターマイン」や「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の“入口”と位置付けた＜EntranCE Tour＞を経て、次なるステージへと歩み出す”再出発点”とし、これまで積み重ねてきた経験と進化を胸に新たな未来へと飛び立つ意思が込められている。
New Album『TERMiNaL』
2026年1月14日(水) リリース
https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL
【商品形態】
・初回生産限定豪華盤 AL+DVD3枚組 / 税込価格：\25,000
・初回生産限定豪華盤 AL+Blu-ray Disc3枚組 / 税込価格：\25,000
・AL+DVD2枚組(スマプラ対応) / 税込価格：\9,680
・AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応) / 税込価格：\9,680
・AL(スマプラ対応) / 税込価格：\3,900
＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662
公演スケジュール(開場時間/開演時間)
2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00
2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00
2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00
2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00
2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00
2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00
2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00
2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00
2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00
2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00
2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00
2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00
2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00
2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00
2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00
2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00
2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00
2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00
2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00
2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00
