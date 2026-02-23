元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が23日、自身のSNSを更新。日本と韓国が領有権を主張する島根県隠岐の島町の竹島（韓国名・独島）の問題解決に向け、同県が22日、条例で定めた「竹島の日」に合わせて松江市で式典を開き、政府から古川直季・内閣府政務官が出席したことに言及した。

県は閣僚の出席を求めていたが、政府は見送った。改善基調が続く日韓関係を踏まえ韓国に配慮したとみられる。高市早苗政権下で初の式典で、高市氏は昨年の自民党総裁選で閣僚が出席すべきだとしていたが、従来の対応を踏襲した。

橋下氏は「『竹島の日』閣僚派遣せず 日韓関係考慮か、首相の持論封印」と題された記事を引用し、「首相の靖国参拝も竹島の日の閣僚出席も、『できないことはできない』と認めるのが誠実な政治。ここをやるやる詐欺をする高市さんはダメ。高市大応援団もダンマリ。あの威勢の良さはなんやったん？」とつづった。

続く投稿では「威勢の良い口だけ番長支持者からの批判を恐れて、できないことをやるやると言い続ける、やるやる詐欺政治は、武力衝突ギリギリの判断において口だけ番長をやってしまい、国民に大犠牲を強いる。日本の先の大戦がそれ」と指摘した。