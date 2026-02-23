千葉恵里／AKB48（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48の千葉恵里が2月21日、自身のInstagramを更新。肩を出したトップス姿のギャルコーディネートを披露した。

【写真】AKB人気メンバー「雰囲気違ってびっくり」色白素肌のぞくギャルコーデ

◆千葉恵里、ギャルコーデ公開


千葉は「ギャル」とコメントし、写真を投稿。ハイトーンのロングヘアの前髪を分けてゆるくピンでとめ、ゆったりしたシルエットのグレーのスウェットから片方の美しい肩を出したコーディネートを披露した。

◆千葉恵里の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合ってる」「ビジュ最強」「美人すぎて頭抱える」「ヘアスタイルもメイクも可愛すぎる」「前髪流してるの良い」「雰囲気違ってびっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】