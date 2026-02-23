AKB48千葉恵里、スウェットから美肩チラリ 雰囲気ガラリのギャルコーデに「ビジュ最強」「美人すぎて頭抱える」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48の千葉恵里が2月21日、自身のInstagramを更新。肩を出したトップス姿のギャルコーディネートを披露した。
【写真】AKB人気メンバー「雰囲気違ってびっくり」色白素肌のぞくギャルコーデ
千葉は「ギャル」とコメントし、写真を投稿。ハイトーンのロングヘアの前髪を分けてゆるくピンでとめ、ゆったりしたシルエットのグレーのスウェットから片方の美しい肩を出したコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合ってる」「ビジュ最強」「美人すぎて頭抱える」「ヘアスタイルもメイクも可愛すぎる」「前髪流してるの良い」「雰囲気違ってびっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB人気メンバー「雰囲気違ってびっくり」色白素肌のぞくギャルコーデ
◆千葉恵里、ギャルコーデ公開
千葉は「ギャル」とコメントし、写真を投稿。ハイトーンのロングヘアの前髪を分けてゆるくピンでとめ、ゆったりしたシルエットのグレーのスウェットから片方の美しい肩を出したコーディネートを披露した。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合ってる」「ビジュ最強」「美人すぎて頭抱える」「ヘアスタイルもメイクも可愛すぎる」「前髪流してるの良い」「雰囲気違ってびっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】