MISIA新曲「ラストダンスあなたと」が劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌に決定
MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌に決定したことが発表された。
■『名探偵コナン』とは初タッグ！映画で主題歌を担当するのは約5年ぶり
映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現した主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む『名探偵コナン』に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。
本日解禁となった最新予告映像の後半では、本作のメインキャラクターである〈風の女神〉、萩原千速が繰り広げるバイクアクションとともに、主題歌「ラストダンスあなたと」の一部をいち早く聴くことができる。
現在MISIAは、全国アリーナツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』を開催中。さらに本ツアーの追加公演として、全国15会場を巡るホールツアーを発表している。
■MISIAコメント
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。
長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。
登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。
今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。
これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。
「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、
心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。
共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。
そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。
物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。
ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。
そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。
MISIA
■映画情報
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
2026年4月10日（金）公開
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
キャスト：高山みなみ（江戸川コナン） 山崎和佳奈（毛利蘭） 小山力也（毛利小五郎）
沢城みゆき（萩原千速） 三木眞一郎（萩原研二） 神奈延年（松田陣平）
スペシャルゲスト：横浜流星 畑芽育
主題歌：MISIA「ラストダンスあなたと」（Sony Music Labels Inc.）
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
■ツアー情報
『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』
02/21(土)兵庫・GLION ARENA KOBE
02/22(日)兵庫・GLION ARENA KOBE
02/28(土)愛知・日本ガイシホール
03/01(日)愛知・日本ガイシホール
03/14(土)神奈川・横浜アリーナ
03/15(日)神奈川・横浜アリーナ
04/18(土)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
04/19(日)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/02(土)神奈川・Kアリーナ横浜
05/03(日)神奈川・Kアリーナ横浜
追加公演
05/14(木)福岡・福岡市民ホール 大ホール
05/15(金)福岡・福岡市民ホール 大ホール
05/19(火)熊本・熊本城ホール
05/21(木)大分・iichikoグランシアタ
05/28(木)愛媛・松山市民会館
05/29(金)香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
06/10(水)山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
06/12(金)秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
06/17(水)長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
06/19(金)福岡・福岡市民ホール 大ホール
06/26(金)広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
06/28(日)山口・KDDI維新ホール
■関連リンク
MISIA OFFICIAL SITE
https://www.misia.jp/
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』作品サイト
https://www.conan-movie.jp/2026/
■【画像】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ポスタービジュアル