MISIA新曲「ラストダンスあなたと」が劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌に決定したことが発表された。

■『名探偵コナン』とは初タッグ！映画で主題歌を担当するのは約5年ぶり

映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現した主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む『名探偵コナン』に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。

本日解禁となった最新予告映像の後半では、本作のメインキャラクターである〈風の女神〉、萩原千速が繰り広げるバイクアクションとともに、主題歌「ラストダンスあなたと」の一部をいち早く聴くことができる。

現在MISIAは、全国アリーナツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』を開催中。さらに本ツアーの追加公演として、全国15会場を巡るホールツアーを発表している。

■MISIAコメント