レイカーズがセルティックスに敗戦、連勝「2」でストップ…八村塁は2試合連続1ケタの5得点

2月23日（現地時間22日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでボストン・セルティックスと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村は2試合連続でベンチからコートに立った。

点の取り合いとなった第1クォーターを28－28で終えると、続く第2クォーターは開始2分29秒からエイトン、ジャレッド・バンダービルトの連続得点で33－31と2点リード。それでも、直後に0－7のランを許すと、そのままリードを奪取できず、50－60と10点ビハインドで試合を折り返した。

前半を終えて、ドンチッチがチーム最多18得点。リーブスが9得点、レブロンが6得点、エイトンが4得点で続いたほか、3ポイント1本を沈めた八村をはじめ、バンダービルト、ルーク・ケナード、ジェイク・ラレイビアといったベンチメンバーも得点を挙げた。

第3クォーターも追いかける展開が続き、残り5分15秒から連続で得点を与えて65－79と14点ビハインド。終盤にケナード、リーブスのフリースローなどで得点を重ねたが、同30秒に3ポイントシュートを決められ、71－84で終了した。

第4クォーターは開始1分40秒からレブロン、八村の連続得点で9点差まで詰め寄ったものの、その後はペイトン・プリチャードとジェイレン・ブラウンを中心とした相手オフェンスを止められず。22点差をつけられた試合終了残り3分22秒に先発陣をベンチに下げた。

最終スコア89－111で敗れ、連勝が「2」でストップ。ドンチッチが25得点5リバウンド、レブロンが20得点5アシスト2スティール、リーブスが15得点7リバウンド2スティール、ケナードが9得点を記録した。21分26秒のプレータイムを得た八村は、フィールドゴール7本中2本成功にとどまり、2試合連続1ケタの5得点に2リバウンドの成績だった。

なお、レイカーズは25日（同24日）にオーランド・マジックと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 89－111 ボストン・セルティックス



LAL｜28｜22｜21｜18｜＝89



BOS｜28｜32｜24｜27｜＝111