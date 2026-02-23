坂本花織に「お勤めお願いします」笑顔で“敬礼ポーズ”の理由…「かわいすぎる光景」【冬季五輪】

坂本が笑顔で敬礼ポーズをした理由とは(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日に閉会式を迎えた。

日本スケート連盟の公式インスタグラムは、閉会式で日本選手団の旗手を務めたスピードスケート男子の森重航と、フィギュアスケート女子の坂本花織の写真を添えて「またまた森重航選手から、坂本花織選手にお願い！」と記し、投稿。写真は閉会式の直前に公開されたものだ。

【写真】「イエッサー！」坂本花織の敬礼ポーズをチェック

さらに「日本帰国後の2/25に行われる解団式が、スピードスケートの世界選手権と重なってしまうので、解団式でも坂本選手が旗手を代行することになりました」と説明が添えられている。

頭を下げている森重と、笑顔で敬礼ポーズをする坂本の写真が添えられ、ユニークな投稿となっており、ファンからは「かわいすぎる光景 今回のチーム！最高！！」「現場助監督イエッサーて感じですね」「かおちゃん、カッコイイ」「坂本選手！またまたお勤めお願いします」「坂本選手その後一日警察署長に呼ばれてもおかしくないですね。敬礼姿いいですね」「なんと！かおちゃん任務遂行します！の巻です」「花織選手 素敵な任務代行」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]