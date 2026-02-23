ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。

妻の元モーニング娘。石黒彩（47）が23日、インスタグラムを更新し「真矢を応援して下さった皆様へ 2026年2月17日午後6時16分 主人であるLUNA SEA のドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と夫の死を報告した。その上で「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」などとつづった。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月に脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。

石黒のコメント全文は、以下の通り。

真矢を応援して下さった皆様へ

2026年2月17日午後6時16分 主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます。

本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。

昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という事でした。どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するLUNA SEAを走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します。

私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです。

2026年2月23日石黒彩（山田彩）