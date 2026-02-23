『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 本予告公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

21日に新宿ピカデリーで行われた『響け！ユーフォニアム』〈久美子2年生編〉キャスト舞台挨拶付き一挙上映会にて、シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の本予告およびムビチケ第3弾の情報が公開された。

また6月6日(土)に黒沢ともよら豪華キャストが出演する「『響け！ユーフォニアム』9回目だよ！宇治でお祭りフェスティバル」の開催が発表された。

さらにTVシリーズ第1期のBlu-rayにしか収録されていない番外編『かけだすモナカ』が3月14日(土)から3月21日(土)まで、YouTubeにて期間限定で無料公開されることも発表された。

『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。2015年4月にTVアニメ1期の放送を開始してから、TVアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。美しく色鮮やかな映像や楽曲、コンクールで全国金賞を目指し切磋琢磨する北宇治高校吹奏楽部のひたむきな姿が視聴者に大きな感銘を与え、話題となった。

公開された本予告では、全国大会金賞を目標にすることを決定した北宇治高校吹奏楽部が邁進する姿が映し出される。特に注目すべきは新規カットとなる、劇中では毎年恒例のマーチングバンドイベント「サンライズフェスティバル」の演奏シーン。ドラムメジャーの高坂麗奈の勇姿、足並みを揃えて行進する部員一同が描かれる中、この世代では何の曲が演奏されるのかにも注目が集まる。

また、本作の主人公である黄前久美子が部長という大役を受け継ぐ際の新規カット、そして人気キャラクターでもある前部長の吉川優子、副部長の中川夏紀の新規ボイスも収録されている。

さらに、吹奏楽コンクールでの演奏シーンも新規カットとして追加されており、期待感がより一層高まる本予告となっている。ぜひ隅々までチェックしてほしい。

合わせて、ムビチケ第3弾が3月6日(金)に発売されることが発表された。ムビチケカードには総勢17名のキャラクターが描かれた、第2弾キービジュアルが使用されている。特典としてここでしか手に入らない【チューバくんステッカー】が付いてくる。

上映予定劇場、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにて発売されるので、必ずゲットしよう。

また、6月6日(土)には劇中の舞台でもある宇治市文化センターにて、『響け！ユーフォニアム』9回目だよ！宇治でお祭りフェスティバルの開催が発表された。出演者は黒沢ともよ・朝井彩加・豊田萌絵・安済知佳・戸松遥の5名。毎年開催されるこのイベントは爆笑必至のトーク、新規書き下ろしシナリオの朗読劇、そして新情報もたくさん発表される傾向があるため、ファンの中では大人気の恒例行事となっている。現在チケット最速先行が受付中。忘れずに応募しよう。

さらに、TVシリーズ第1期のBlu-rayにしか収録されておらず、配信サイトでも見ることが出来ない番外編『かけだすモナカ』が、3月14日(土)から3月21日(土)まで、YouTube京アニチャンネルにて期間限定で無料公開されることが発表された。本作の” もなか”とは惜しくもコンクールメンバーに選ばれなかった、いわば補欠部員なのだが、そんなもなかたちがどういった想いでコンクールを迎えるのか、またもなかメンバーの陰の活躍が描かれている、ファンの中では大人気のストーリーである。3月14日(土)21:00からはプレミア公開を実施。またキャストサイン入りポスターが当たる、Xでのハッシュタグキャンペーンも開催するということで、感想をポストし本作を盛り上げよう。

続々と情報や施策が解禁され、ますます期待感が高まる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編。公開まで約2ヶ月、ムビチケをゲットし、楽しみに待とう。

●作品情報

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』 前編

2026年4月24日 ROADSHOW

【イントロダクション】

ついにシリーズ完結！！！

この軌跡が、次の曲になる――

吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。

『最終楽章』は、10年間、京都アニメーションの制作チームを率いてきた石原立也が総監督を、そして共にシリーズの要を担ってきた小川太一が監督を務める。

京都アニメーションによる本編カットのブラッシュアップはもちろんのこと、花田十輝がシナリオを新たに執筆し、新作シーンも多数追加。TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンも盛り込んだ、『最終楽章』の名に相応しい劇場作品をスタッフ一丸となって届ける。

10年の軌跡――その先へ。

アニメ『響け！ユーフォニアム』集大成となる最後の1年の幕が上がる。

【CAST】

黄前久美子：黒沢ともよ

加藤葉月：朝井彩加

川島緑輝：豊田萌絵

高坂麗奈：安済知佳

黒江真由：戸松 遥

塚本秀一：石谷春貴

釜屋つばめ：大橋彩香

久石 奏：雨宮 天

鈴木美玲：七瀬彩夏

鈴木さつき：久野美咲

月永 求：土屋神葉

剣崎梨々花：杉浦しおり

釜屋すずめ：夏川椎菜

上石弥生：松田彩音

針谷佳穂：寺澤百花

義井沙里：陶山恵実里

滝 昇：櫻井孝宏

【STAFF】

原作：武田綾乃(宝島社文庫『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章』)

監督：小川太一

総監督：石原立也

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：池田晶子、池田和美

総作画監督：池田和美

楽器設定：郄橋博行

楽器作画監督：太田 稔、丸木宣明

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

撮影監督：郄尾一也

３D監督：山本 倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

音楽協力：洗足学園音楽大学

演奏協力：プログレッシブ！ウインド・オーケストラ

吹奏楽監修：大和田雅洋

主題歌：TRUE「ToCoda」

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：『響け！』製作委員会2024

配給：松竹

●イベント情報

『響け！ユーフォニアム』9回目だよ！宇治でお祭りフェスティバル

2026年6月6日(土)

1部：開場14:30／開演15:00（終演16:30）予定

2部：開場17:30／開演18:00（終演19:30）予定

会場：京都・宇治市文化センター 大ホール

【出演】

黒沢ともよ（黄前久美子 役）

朝井彩加（加藤葉月 役）

豊田萌絵（川島緑輝 役）

安済知佳（高坂麗奈 役）

戸松 遥（黒江真由 役）

料金：5,800円（税込）

内容：トーク＋朗読

チケット販売スケジュール

宇治市文化センター先行

申込受付期間：2026/02/21(土) 〜 2026/03/08(日) 23:59

抽選結果発表：2026/03/12(木) 19:00以降

支払手続期間：2026/03/12(木) 19:00 〜 2026/03/15(日) 23:59

枚数制限：お一人様 各公演1枚まで

申し込みURL

https://special.canime.jp/ticket/eupho/

●配信情報

『響け！ユーフォニアム』未放送エピソード「かけだすモナカ」

※3月14日(土)21:00〜3月21日(土)23:59までの期間限定公開

Ⓒ武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

関連リンク

『響け！ユーフォニアム』公式サイト

https://anime-eupho.com/