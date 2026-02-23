Snow Man佐久間大介『anan』ソロ表紙に約2年ぶりに登場！神々しく高貴な完全無欠の美腹筋も披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、3月4日発売の『anan』2486号に登場。『anan』の表紙をソロで飾るのは約2年ぶりとなる佐久間が、銃弾ではなく花びらをぶっ放す心優しきヒーローを全身全霊で演じた、フォトストーリーにも注目だ。

■“anan×佐久間大介”フォトストーリー第3弾は、心優しき殺し屋に

過去2回の『anan』ソロ表紙とグラビアフォトストーリーで“アニメのヒーロー”や“愛の体現者”を演じ、【佐久間劇場】ともいえる世界を創り上げた佐久間大介。初の単独主演映画『スペシャルズ』でも殺し屋を演じるなか、今回は今までの『anan』フォトストーリーの続編ともいうべき、ヒーローと愛の体現者を掛け合わせた“心優しき殺し屋”というまたあらたなるヒーローを演じてくれた。

ダンスやライブパフォーマンスで培われた佐久間のスキルフルかつ圧倒的な表現力で、“心優しき殺し屋”を熱演。花を巻いた拳銃から、花びらをぶっ放す姿は映画でも披露したガンアクションさながらの躍動感が炸裂。花の手錠をかけられるカットは、うってかわって「静」の世界でしとやかな表情にどこか妖艶さも漂い、佐久間が併せ持つ二面性が発動。佐久間にしか出せない、魅惑的な表情と動きに要注目だ。

■100年後にも残したい！完全無欠・美しすぎる絵画のような美腹筋カットが表紙に

表紙に採用された腹筋カットは、素肌にロングジャケットというスタイリングで花束とダンスするように戯れているうちに不意に露わになった、美しすぎる腹筋ショット。不意打ちにしては完全無欠すぎる腹筋を静かに絵画のように切り取ったシーンからセレクト。

ロングジャケットにフリルの付け襟というモードなスタイリングの中で、静謐に魅せる完璧すぎる腹筋…そのワイルドかつ高貴な着こなしも佐久間ならではだ。100年後にも残したいアートのような一枚、お見逃しなく。

■インタビューでは宮舘涼太とのユニット曲、そして佐久間が愛を注ぐ“大きな存在”の話も

インタビューでは映画『スペシャルズ』の話の他、今号の特集内容でもあるSDGsに絡んだ話も。Snow Manのアルバム『音故知新』に収録されている、地球の尊さを歌った宮舘涼太とのユニット曲「地球（あい）してるぜ」にこめた想い、さらには保護猫活動の話まで。佐久間の原動力ともなっている“愛”あふれるインタビューも必読だ。

■『anan』2486号「SDGsを考える、エシカルアクション2026」特集内容

『anan』恒例、いますぐできるSDGsアクション、いま考えたいテーマを紹介するエシカルな一冊。影山優佳が堀潤と注目のSDGsトピックスについて対談する他、『虎に翼』で注目の土居志央梨が“ジェンダー平等”を、AAAの宇野実彩子と與真司郎が“性の多様性”、文筆家の伊藤亜和が“ルーツと自分らしさ”について語る企画も。

その他漫画『ひらやすみ』の真造圭伍が描きおろす“優しい世界”やヤンキー恋愛リアリティでおなじみの乙葉によるボランティア体験ルポ、『今日、好きになりました。』で人気の“おひなさま”こと長浜広奈によるエシカルファッションのページなど、スペシャルな企画満載。

大好評の「ジュニア王」企画には、今回は野性王として佐々木大光、橋本涼、ヴァサイェガ渉が登場する。連載「Aぇ! 男たち」には、リーダー・小島健が登場。短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」はいよいよ最終回を迎える。

■書籍情報

2026.03.04 ON SALE

『anan2486号』

(C)anan/マガジンハウス

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「オドロウゼ！」

2026.02.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「STARS」

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/