大切な家族との最後のお別れである葬儀。本来であれば、故人を静かに偲ぶべき時間ですが、その裏でお金を巡る深刻な親族トラブルに発展してしまう事例は少なくありません。あるきょうだいのエピソードをみていきます。

父の葬儀の裏で起きていたこと

都内の葬儀場で父を見送った田中徹さん（52・仮名）は、式が終わった直後、控室の空気を忘れられないと語ります。

「最後の挨拶が終わって、ホッとしたんです。でも、問題はそこからでした」

父の入院中、主に動いていたのは徹さんでした。医師との面談、施設との連絡、葬儀社の選定、見積もりの確認――。妹の佐藤由美さん（48・仮名）は遠方に住んでいるため、ほぼすべてを徹さんに任せる形になっていたそうです。「任せていい？」「分かった、やっておくよ」と、当初のやり取りは簡潔なものでした。

通夜の準備中、葬儀費用の話が出ます。徹さんが考えていたのは、約120万円の一般的な葬儀プランでした。打ち合わせは平日の昼間、徹さん一人で行われました。具体的な内容を決める段階に入ると、基本プランを土台に細かな調整の提案が続きます。

祭壇の装花は、プランのままだと簡素に見える可能性があると説明されました。差額は十数万円。徹さんは大きな変更ではないと判断し、了承しました。通夜料理は参列者数が読みづらいとして、やや余裕を持たせた数量を勧められます。返礼品の単価も平均的な水準を提示されました。写真パネルのサイズや会葬礼状の仕様、控室の飲み物なども同様です。

徹さんは「どれも必要な調整に聞こえた」と振り返ります。打ち合わせが終わるころ、総額は当初想定より大きく上がっていました。最終見積もりは約180万円。徹さんは変更の都度、由美さんに資料を送っていましたが、式当日に費用の話題になった際、彼女は増額の経緯を十分に理解していませんでした。

「そんなにかかるって聞いてない」

「見積もり送ったよ」

「ちゃんと説明してほしかった」

徹さんはスマートフォンを開き、送信履歴を見せます。既読は付いていました。

「見たけど、決まったとは思ってなかった」

その言葉で、徹さんの中に溜まっていた感情が一気にあふれ出したといいます。

「任せるって言ったよね。全部一人で決めたわけじゃない」

「でも相談が足りない」

次第にお互いの声が大きくなっていく二人。親族が間に入り、その場はいったん収まりますが、微妙な空気が流れたまま葬儀は終了しました。きょうだいの間に生じたしこりは、今も消えないままです。

「無責任ですよ、何もしていないのに文句ばかり言って……本当に許せません」

葬儀費用を巡る「認識のズレ」と「納得感」の正体

鎌倉新書『第1回 葬儀費用の実態と納得度調査（2025年）』によると、葬儀費用の最終支払い額は、当初の見積もり額から平均で19.5万円高くなっており、約3人に1人が費用増を経験しているという実態があります。

同調査で注目すべきは、費用の増額を経験しながらも、7割以上の人がその金額に「納得している」と回答している点です。納得の理由として上位に挙がったのは以下の3点でした。

●サービスや対応の質（38.3％）

●費用の十分な説明（20.9％）

●見積もり通りの明朗会計（17.5％）

一方で、納得していない人の理由（27.7％）は、まさに田中さんの妹・由美さんが抱いた「想定していた費用との差」や「説明不足」に集中しています。

田中さんは現場で担当者から「丁寧な説明」を受け、追加費用の必要性を理解したうえで、サービスの質に「値段以上の価値」を感じて承諾していました。しかし、そのプロセスを共有していない由美さんにとっては、手元の数字の変化だけが際立ち、結果として「聞いていない」という不満に直結してしまったのです。

葬儀の現場では、決定権を持つ一人に情報が集中しがちです。しかし最新の調査が示すように、納得感の鍵は「価格の透明性」と「プロセスへの関与」にあります。遠方にいる親族に対しても、単に決定事項を伝えるだけでなく、変更が生じた理由をその都度共有することが、式後の家族トラブルを回避するために重要です。

［参考資料］

株式会社鎌倉新書『第1回 葬儀費用の実態と納得度調査（2025年）』