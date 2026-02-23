セリエA 25/26の第26節 ローマとクレモネーゼの試合が、2月23日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ブライアン・サラゴサ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、アントニオ・ サナブリア（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ローマは後半の頭から選手交代。ダニエレ・ギラルディ（DF）からニール・エルアイナウイ（MF）に交代した。

49分、クレモネーゼが選手交代を行う。マルティン・パジェロ（MF）に代わりウォーレン・ボンド（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

56分、ローマが選手交代を行う。ブライアン・サラゴサ（MF）からロレンツォ・ベンチュリーノ（FW）に交代した。

59分に試合が動く。ローマのロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）のアシストからブライアン・クリスタンテ（MF）がヘディングシュートを決めてローマが先制。

63分、クレモネーゼが選手交代を行う。アントニオ・ サナブリア（FW）からジェイミー・バーディ（FW）に交代した。

72分、ローマが選手交代を行う。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からニッコロ・ピジリ（MF）に交代した。

74分、クレモネーゼは同時に2人を交代。ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）、アレッシオ・ゼルビン（MF）に代わりミラン・ジュリッチ（FW）、ミカイル・ファイ（DF）がピッチに入る。

77分ローマに貴重な追加点が入る。ブライアン・クリスタンテ（MF）のアシストからエバン・エンディカ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

85分、ローマが選手交代を行う。メーメト・ゼキチェリク（DF）からジャン・ジオルコウスキ（DF）に交代した。

その直後の86分ローマが追加点。ニッコロ・ピジリ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、ローマが3-0で勝利した。

なお、ローマは66分にニール・エルアイナウイ（MF）に、またクレモネーゼは24分にモーテン・トルスビー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

