甘えん坊な猫さんが鳴いていると、優しい黒猫くんが駆けつけてくれて…？まるで姫とナイトのような微笑ましいふたりの姿が、注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.1万回再生を突破し、「頼れるジェントルニャンですねー♡」「なんて可愛いふたりなんでしょう」「優しさ最高ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：甘えたくて鳴く猫→一緒に暮らす黒猫が駆けつけて…あまりにも尊い『優しさあふれる行動』】

優しいお兄ちゃん

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、イタズラっ子で遊び好き、そしてお世話好きという優しさに溢れた黒猫の男の子「リオ」くんのとある日の様子です。

この日も妹猫「リサ」ちゃんと「リナ」ちゃんと共に、大好きなニャンプロを楽しんでいたというリオくん。気合いのこもった声こそ出していますがかなり手加減してくれているようで、頭や顔をポンポンされてばかりいるお兄ちゃんの姿に思わず頬が緩みます。

うっかりリオくんと無邪気なリノちゃん

そんなリオくん、時にはタイミングが悪かったりついうっかりな行動をしてしまうそう。この時もお姉ちゃんのリノ姫こと「リノ」ちゃんに気合声をかけ、あわやニャンプロに…となる寸前、慌てて爪とぎへとシフトチェンジしていたのだとか。

「怒ってないかな…」と近づいてきたリノちゃんの様子を伺うリオくんですが、当のリノちゃんは何事もなかったかのように遊びたいモードに。リオくんに密かに狙いを定めて突撃していたそうで、さすがはご家族に永遠の子猫と言われているだけあります。

姫のもとに駆けつけたのは…

その後、マイペース姫リノちゃんは、ママさんに向かって「んー」とアピール。実はこの行動、甘えん坊モードに入ったリノちゃんが体を舐めてほしい時のものだそう。しかし、ママさんではどうすることもできず、困っていたところ…。

颯爽と駆けつけてくれたリオくんが登場！ペロペロと舐めて、見事リノちゃんのお願いに応えてくれたそうです。ちょっぴり抜けているところがあっても、ママさんとリノちゃんにとって『頼もしいナイト』なリオくんなのでした。

投稿には「少し不器用だけどとっても優しいリオくん可愛すぎ♡」「ロケットリノちゃん(笑)」「おっちょこちょいで優しい弟くん！見飽きないなあ♡」「劇カワな小悪魔リノ姫ちゃんにリオくんもメロメロですねぇ」「さすがリオくん、ナイスフォローです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、親代わりである柴犬さんたちと8匹の猫さんたちの日常の様子が投稿されています。個性豊かな可愛らしい猫さんたちのほのぼのとした日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。