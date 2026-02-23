野球データ分析競技会…和歌山高専がユニークな発表

短期決戦を勝ち抜くためのラッキーボーイを、事前に見つける方法があるかもしれない。「第5回野球データ分析競技会」の決勝プレゼンテーションが15日、都内で行われ、事前の審査を通過した6チームが登場。和歌山工業高等専門学校チームは「ラッキーボーイになる方法」をテーマに斬新な視点で発表した。

今後の野球界を支える、データと指導現場をつなぐアナリストやデータサイエンティスト、コーディネーターの育成を目的とし、学生（高校、大学、大学院）が1〜3人1チームで、野球のトラッキングデータを与えられた時間内で分析。その発表内容を競うイベントの決勝プレゼンに、大学以外で唯一進出を果たしてユニークな分析を披露した。

トーナメント戦などの短期決戦は勢いが重要だ。ちょっとしたことで流れが変わり、状況が一変する。そんな勝利を呼び込むラッキーボーイがたびたび現れているのは、過去の試合が証明している。「大会前にラッキーボーイが分かれば、大きく試合の展開を変えられるのではないか。いい打順に配置するなど大胆な対策が可能になり、得点力の向上につながります」。事前にラッキーボーイとなり得る選手が分かっていれば、指導者は起用する可能性が高いだろう。

「発表する立場としても、興味深い内容だと思います。リーグ戦とは違ってトーナメント戦ではラッキーボーイの存在が勝利の鍵を握っていると判断して、分析を進めました。ローテーションが決まっている投手のラッキーボーイは分析が困難なので、打者のラッキーボーイを分析しました」

一般的に、普段は打線の中軸ではない選手や控え選手が大活躍して勝利に貢献した場合にラッキーボーイと呼ばれることが多い。今回の和歌山高専は、そのイメージにはとらわれず過去5年間の都市対抗野球の決勝戦を調査。出場した全選手を対象に出塁率上位15人と下位15人を割り出し、各打者の打席でのアプローチを分析して、打球速度などを数値化した。

「空振りを恐れないフルスイングがハードヒットを生み出す」

出塁率上位15人は甘い球を逃さずに安打にしていてラッキーボーイとなる可能性が高く、下位15人は逆に甘い球を見逃したり捉え切れていない不調の選手と仮説を立ててチェックを進めたという。打ちやすく、安打になりやすいコースであるベースの中心から左右に15センチ、高さは60〜85センチを甘い球と定義して分析した。

その結果、下位15人は甘い球の空振り率が5.3％、見逃し率は25.6％、打球速度153キロ以上のハードヒット率が5.1％。一方の上位15人は空振り率8.8％、見逃し率22.5％、ハードヒット率13.3％となった。空振り率は上位15人の方が3.5％高く、見逃し率は3.1％低い。空振りは多くなるものの、積極的に打ちにいっている姿勢がうかがえる。結果的にハードヒット率も高く、下位15人との差は歴然としている。

「積極的に甘い球を振っていくことがハードヒット率を上げることにつながると考えられます。上位15選手はフルスイングで最大出力をぶつけて、インパクトに特化している。空振りを恐れないフルスイングがハードヒットを生み出す。打球速度が速いと野手の間を抜けたり、強襲安打も増えます。一方、不調の選手は空振りを恐れるあまり、コンタクトを重視するスイングになりがちだと考えられます」

強襲安打のイメージがつくと、その後の打席で相手守備陣が迷ったり判断が遅れたりする可能性も指摘。「ラッキーの正体は、たまたま安打になったというのではない。強い打球を常に打つことで野手のミスを誘発し、安打になる確率を自力で引き上げていることにある」と推測した。大切なのは「空振り＝悪」という考えを捨てること。甘い球に対して積極的に最大出力で叩いていくことだと強調した。

甘い球を打てば安打の確率が上がるのは誰もが理解できること。重要なのは心構えなのだ。打席での迷いは禁物。そして空振りを恐れてはいけない。積極的な姿勢が好結果を呼び、ラッキーボーイとなる可能性を高めることを、数値を出して可視化。短期決戦前の練習試合やフリー打撃の様子から、起用を検討できるのではないかという結論を導き出していた。（尾辻剛 / Go Otsuji）