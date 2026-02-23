À®ÅÄ¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¡ªÆî¹ñ·ê¾ì¤Î¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È¤Ç¥³¥ó¥Ú³«ºÅ¡ª
¡ÖLOVE GOLF ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥³¥ó¥Ú¡×¥ï¥Ã¥°¥ëÇÕ in ¥¯¥éー¥¯¡õ¥¹ー¥Ó¥Ã¥¯¤¬º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¡ª¸½ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¾ÜºÙ¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ÖLOVE GOLF ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥³¥ó¥Ú¡×
¥ï¥Ã¥°¥ëÇÕ in ¥¯¥éー¥¯¡õ¥¹ー¥Ó¥Ã¥¯ ³«ºÅ·èÄê¡ª
º£·î6·î¤Ë¡¢¡ÖLOVE GOLF ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥³¥ó¥Ú¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾ì½ê¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ê¥¾ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥¯¥éー¥¯¤È¥¹ー¥Ó¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥³¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¤½¤Î£±¡Û¡Ö¶á¤¯¤Æ¡¢°ÂÁ´¡×¤Ê¥´¥ë¥ÕÅ·¹ñ¡ª
À®ÅÄ～¥¯¥éー¥¯´Ö¤Ï¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¡¢Ìó4»þ´ÖÈ¾¡ª·ÐºÑÆÃ¶è¤Î³¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥´¥ë¥ÕÅ·¹ñ¡ª
¡Ú¥³¥³¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¤½¤Î£²¡Û¡Ö¥ï¥Ã¥°¥ë¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª
¶áÇ¯¡¢³¤³°¥³¥ó¥Ú¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥Ã¥°¥ë¤¬¥³ー¥¹ÁªÄê¡£Í¼±¼Ô¥²¥¹¥È¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£
¡Ú¥³¥³¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¤½¤Î£³¡ÛÌë¤â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾´¥Ñー¥Æ¥£ー¡£µðÂç¤Ê¥«¥¸¥Î¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£°û¿©Å¹¤Î½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ç¿²ÉÔÂÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥³¥³¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¤½¤Î£´¡Û¥ì¥Ù¥ëÉÔÌä¡¡1¿Í»²²ÃÂç´¿·Þ¡ª
¥Ó¥®¥Êー¤ÎÊý¤â¿´ÇÛ¤Ê¤·¡¢¥ï¥Ã¥°¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î»²²Ã¤âÂ¿¿ôÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤Þ¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSchedule¡Û
6/18(ÌÚ)
ÆüËÜ¤«¤é¥¯¥éー¥¯¤Ø¡£¥ß¥â¥¶¥×¥é¥¹GC¤Ç¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡õ¥Ê¥¤¥¿ー¥´¥ë¥Õ¡Ê9H¡Ë¡£¥¯¥éー¥¯Çñ
6/19(¶â)
¥¹ー¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëGC¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£Í¼Êý～¼«Í³¹ÔÆ°¡£¥¯¥éー¥¯Çñ
6/20(ÅÚ)
¥×¥é¥Ç¥é¥Ù¥ë¥ÇG¡õCC¤Ç¥³¥ó¥Ú¡£Í¼Êý¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉ½¾´¼°¡£¥¯¥éー¥¯Çñ
6/21(Æü)
¥Û¥Æ¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥¯¥éー¥¯¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤«¤éµ¢¹ñ
¡üÎ¹¹ÔÂå¶â¡§219,000±ß
¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡¢1Ì¾ÍÍ¡£À®ÅÄÈ¯Ãå¡£Ç³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¡¢¶õ¹Á½ôÀÇÊÌÌó15,000±ß¡£Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬～¥Þ¥Ë¥éÈ¯Ãå¤ÏÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ë
É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢Á÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¾ÜºÙ
¡üÆüÄø¡§6/18¡ÊÌÚ¡Ë～21¡ÊÆü¡Ë
¡üÈ¯Ãå¶õ¹Á¡§À®ÅÄ¡Ê¥¯¥éー¥¯¡Ë¡¢´Ø¶õ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡Ê¥Þ¥Ë¥é¡ËÈ¯Ãå¡£À®ÅÄ¤Ï¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Î¥¯¥éー¥¯Ä¾¹ÔÊØ¡£´Ø¶õ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤Ï¥Þ¥Ë¥éÊØ¡Ê¥Þ¥Ë¥é～¥¯¥éー¥¯´Ö¤ÏÀìÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¡Ë¡¡
¡ü¥´¥ë¥Õ¾ì¡§¥ß¥â¥¶¥×¥é¥¹¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡¢¥¹ー¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¢¥×¥é¥Ç¥é¥Ù¥ë¥Ç¥´¥ë¥Õ¡õ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö
¡ü½ÉÇñ¥Û¥Æ¥ë¡§¥í¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥«¥¸¥Î¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥¨¥¹¥È¥×¥é¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー
¡üÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§±ýÉü¹Ò¶õ·ô¡£¶õ¹Á～¥Û¥Æ¥ë～¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÁ÷·Þ¡£¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¡£¥´¥ë¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¡£Ä«¿©3²ó¡£¥³¥ó¥Ú»²²ÃÈñ¡Ê¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢É½¾´¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ë
¡üÅº¾è°÷¡§¸½ÃÏ¤Î¤ß·¸°÷
¡üºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§30Ì¾
¶¨»¿¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¾Ê¡¢¥»¥Ö¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¡
¥´¥ë¥Õ¼çºÅ¡§¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò ¥ï¥Ã¥°¥ë
Î¹¹Ô¼çºÅ¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±ÅÐÏ¿823¹æ¡¡¡Ê¼Ò¡ËÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñÀµ²ñ°÷
¼õÂ÷ÈÎÇä¡§¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»öÅÐÏ¿3-2458¡¡ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô»Ô¾ìÀ¾2-5-14¥¨ー¥¹¥Ó¥ë3C¡¡☎︎072-458-0775¡¡¼è°·¼çÇ¤ µÜÀîÌ´ð