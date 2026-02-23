室町時代から続くという刀鍛冶職人にひょうろくが粗相！？

バカリズム、くっきー！と芝大輔の自由すぎる解答に、山里亮太が心配顔に…！！

©ABCテレビ

ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト「月よるビッグバン」で放送中の、「山里&バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（全４回）。世の中で絶滅の危機に瀕している職人たちに密着取材し、その職人技や生き様をクイズ形式で学んでいこうという、“知的”で“高尚”な番組だ。MCは南海キャンディーズの山里亮太とバカリズム。

第3回となる2月23日（月）深夜放送のアシスタントは一ノ瀬美空（乃木坂46）。解答者席にはバカリズムのほか、２名のゲストが座る。今回は、大喜利でも唯一無二の世界観で魅了するくっきー！（野生爆弾） と、大喜利番組のMCとしても解答者としても抜群の安定感を見せる芝大輔（モグライダー）だ。

オープニングでは、絶滅危惧職人について危機感を抱いているくっきー！が「与野党で立ち上がりましょ」と意気込む。

©ABCテレビ

今回、レポーターのひょうろくが密着する絶滅危惧職人は刀鍛冶だ。室町時代から650年続くという刀匠・藤原家の25代目の貫禄のある風貌に、ひょうろくが完全に怯えながら、恐る恐るインタビュー。23代の祖父、24代の父を見て育った25代は、家業を継いだ理由を「やらないと途絶えてしまうから」と飄々と語る。

©ABCテレビ

作業場で刀作りの工程を見学するひょうろくは、３人のお弟子さんと一緒に「折り返し鍛錬」という工程を体験することに。刀の材料となる玉鋼（たまはがね）を熱したものを、弱々しく叩くひょうろく。そこで第１問が出題！ 「日本刀作りでアクシデント 何が起きた？」。もしかして、ひょうろくが粗相をしてしまったのか？ バカリズムが解答タイムの口火を切ると、くっきー！と芝がフリップにイラストを描いて次々と解答し、山里が楽しそうにコメントを重ねていく。そして発表された「心配になる」正解とは…？

©ABCテレビ

VTRに戻ると、次の工程のために、作業場に暗幕が張り巡らされている。そこで出された第２問は「部屋を暗くして行うこととは？」。暗闇といえば…という解答が続く中、くっきー！の「◯◯◯◯に見える」という珍解答に、「初めて聞く言葉なんですけど（笑）。◯◯◯◯ってなんですか？（笑）」とバカリズムが爆笑！

©ABCテレビ

お祝いの品やお守りとしてオーダーする人も多いという日本刀。そこで出題された第３問は、「職人が手がけた変わった刀 どんな刀？」。山里が不安になるほど、自由奔放な解答が続出！ 一同を「すげえ！」「かっけえ！」と唸らせた正解とは？

©ABCテレビ

2月23日（月）の「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」は、ABCテレビで深夜0時～放送（全４回のうち3回目）。TVerでも無料見逃し配信。