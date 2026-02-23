¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè23Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à vs ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè23Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü03:30¤Ë¥Õ¥©¥¤¥È¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ï¥Ì¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î5Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢20Ê¬¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
24Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥Ã¥×¥Êー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ª¥Þ¥ë¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
34Ê¬¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢44Ê¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
52Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥È¥Þ¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥µー¥í¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þー¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
66Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ï¥Ì¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Êー¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥ë¥¦¥§¥ê¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ëー¥æ¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¸ー¥ë¥¹¥ìー¥Ù¥ó¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥É¥ë¥·¥å¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥³¥ë¥ì¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥¢¥·¥Ë¥ç¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥·¥å¥Æ¥£¥éー¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥è¥·¥å¥¢¡¦¥Ð¥°¥Î¥Þ¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥«¥é¥¾¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
82Ê¬¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬µÕÅ¾¡£¥µー¥í¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
88Ê¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Êー¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-3¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£3-3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï72Ê¬¤Ë¥Æ¥£¥à¡¦¥¸ー¥ë¥¹¥ìー¥Ù¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï90+2Ê¬¤Ë¥Á¥§¥Þ¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 05:50:36 ¹¹¿·