¸ý¤ò³«¤±¤ÐÂ¾¿Í¤Î°¸ý¡ª¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²¼¤ò»ý¤Ä¼«Ê¬¤ÏÂçÊÑ¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾å»Ê¤Ë¡¢50ÂåÅ¹Ä¹¤¬Êú¤¯¡Öµ¿Ç°¡×
¾å»Ê¤ÎÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤È¡¢Éô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50ÂåÃËÀ¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¡¦³°¿©¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Îº¤¤Ã¤¿¾å»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ç°¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤Ï¸½ºß¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¾å»Ê¤Ï¡¢¸ý¤ò³«¤±¤ÐÂ¾¿Í¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤òÏ³¤é¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
¡Ö»ä¤ÈÆó¿Í¤ÇÏÃ¤¹ºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Æ±Î½¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´°Á´¤ËµÕ¸ú²Ì¡×
¡Ö¤¿¤Ö¤ó»ä¤Îµï¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤Î¶ìÏ«¤òÉô²¼¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¡Ö½ÐÍè¤Ê¤¤Éô²¼¤òÊú¤¨¤ë¼«Ê¬¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¿¤Ö¤ó»ä¤Îµï¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤Éô²¼¤È¤·¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¤³¤ì¤Ï¥¦¥¶¤¤¡£¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ¿®´¶¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Î¾å°Ì¥¹¥¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¾å»Ê¤Ë¤ÏÃ¯¤«Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
