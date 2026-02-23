¼«Á³¤ÈÅÔ²ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥È¥«¥¤¥Ê¥«¡×¡ª¡©¡¡´ØÀ¾¿Í¤¬°ìÈÖ½»¤ß¤¿¤¤ËÌÀÝ¤Î³¹¤È¤Ï¡Ä¡¡¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ï¡Ö¤¦¤É¤ó¥®¥çー¥¶¡×¡ª¡©
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ªËÌÀÝ―£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡ÖËÌÀÝ¡×¤È¤Ï¡¢ÂçºåËÌÉô¤Î¿ÀºêÀî¤è¤êËÌÂ¦¤ÎÃÏ°è¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö¹Ù³°¡á¹âÉÊ¼Á¤ÊÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎËÌÀÝ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤¬¡¢¿áÅÄ¡¦¹âÄÐ¡¦ËÃæ¡¦Ì§ÌÌ¤Î£´¤Ä¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´ØÀ¾¿Í¤¬½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡¡º£Ìë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ªËÌÀÝ―£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¤Ç¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆÃ½¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ª
¥¨¥ó¥È¥êーNo.1¤Ï¡¢¹âÄÐ»Ô¡£Âçºå¤ÈµþÅÔ¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âÄÐ»Ô¤Ï¡¢¿·²÷Â®¤Ç¿·Âçºå¤Ë¤âµþÅÔ¤Ë¤â10Ê¬¤Û¤É¤Ç¹Ô¤±¤ëËÌÀÝ¿ï°ì¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¥·¥Æ¥£¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û¤ß²°³¹¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³¹¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤Ï¾å°Ì¾ïÏ¢ÃÏ°è¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¹âÄÐ¤Î¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ²ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥È¥«¥¤¥Ê¥«¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï¸ø±à¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¾¯¤·Â¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÝÄÅ¶®¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¹âÄÐ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤¬¡Ö¤¦¤É¤ó¥®¥çー¥¶¡×¡£ÎÙ¤Î°ñÌÚ»ÔÌ±¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¥®¥çー¥¶¤Ç¤â¤¢¤ê¤¦¤É¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡ª¡©
¥¨¥ó¥È¥êーNo.2¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¿¥¦¥ó¡¦Ì§ÌÌ»Ô¡£2024Ç¯¤ËËÌÂçºåµÞ¹Ô¤¬Ì§ÌÌ¤Þ¤Ç±ä¿¡£±Ø¤Î¿·Àß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä·à¾ì¤Ê¤É¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì§ÌÌÂçÂì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¼«Á³Ë¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÌ§ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¡ÖÀ¾Àî¤¤è¤·¡×¡£»ÔÌ±¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦À¾Àî²È¤Î±½ÏÃ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÅÁÀâ¡É¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ë¡ª
¥¨¥ó¥È¥êーNo.3¤Ï¡¢ËÃæ»Ô¡£ºåµÞ¤ÇÇßÅÄ¤Þ¤Ç10Ê¬¤È¤¤¤¦¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ²á¤®¤ëÂçºå¶þ»Ø¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢ÉþÉôÎÐÃÏ¸ø±à¤âÍ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÃæ¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¡£¤·¤«¤â¡¢ÃåÎ¦Ä¾Á°¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÀä·Ê¤Î¥Ó¥åー¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏµðÂç¥Ñー¥¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊËÃæ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶µ°é¥·¥Æ¥£¡£¤Ê¤ó¤È¶µºàÈñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡ª¡©¡¡Æ¯¤¯¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤òÁ´ÎÏ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ËÃæ»Ô¤Î»Ò°é¤ÆÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¨¥ó¥È¥êーNo.4¤Ï¡¢¿áÅÄ»Ô¡£Âçºå±Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·Âçºå¤ä¶õ¹Á¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Î¿áÅÄ»Ô¤Ï¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤¤¼«¼£ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡×£±°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¡¢¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏËÌÀÝ¤Î³¹¤¬¥Ù¥¹¥È£µ¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¡¢¿áÅÄ¤¬£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡ÖÄ¹¼÷¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¿áÅÄ»Ô¡£Ä¹¼÷¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³Ø¹»¶µ°é¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤âÂÎ¤â»È¤¤²á¤®¤ëÆæ¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
