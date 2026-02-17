¥Ñ¥ì¥¹¤¬½ªÈ×ÃÆ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡¢1¿ÍÂà¾ì¤ÎºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±Ã¥¼è¡Ä¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 1-0 ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¤ËÂè27Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë14°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾41Ê¬¡¢MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬¼«¿ØPAÆâ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ËPK¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹FW¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËGK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬È¿±þ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£MF¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤ò²¼¤²¡¢³ùÅÄ¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¡¢16Ê¬¤ÈDF¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼¤¬2ÅÙ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âà¾ì½èÊ¬¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ï»Ä¤ê»þ´Ö¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤¤¤Æ¼é¤ë¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Î¼éÈ÷ÌÖ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾45Ê¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£MF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÄãÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤«¤éFW¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤à¡£º£Åß²ÃÆþ¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬½é¥´¡¼¥ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤¬1-0¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢14°Ì¤«¤é13°Ì¤ËÉâ¾å¡£³ùÅÄ¤ÏÆñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤â¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¯Æ°¤Â³¤±¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¤Ï26Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤òÀï¤¦¡£19Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¥º¥ê¥Ë¥¹¥(¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê)¤È1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
