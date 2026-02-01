セリエA 25/26の第26節 アタランタとナポリの試合が、2月22日23:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、カマルディーン・スレマナ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）、アリソン・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ナポリのミゲル（DF）のアシストからサム・ビュークマ（DF）がヘディングシュートを決めてナポリが先制。

ここで前半が終了。0-1とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から選手交代。カマルディーン・スレマナ（FW）からラザール・サマルジッチ（MF）に交代した。

57分、アタランタは同時に2人を交代。ラウル・ベッラノーバ（DF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）に代わりロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）がピッチに入る。

61分アタランタが同点に追いつく。ニコラ・ザレフスキ（MF）のアシストからマリオ・パシャリッチ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、ナポリは同時に2人を交代。パスカーレ・マッツォッキ（DF）、ミゲル（DF）に代わりレオナルド・スピナツォーラ（DF）、マッテオ・ポリターノ（FW）がピッチに入る。

69分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からベラト・ジムシティ（DF）に交代した。

70分、ナポリは同時に2人を交代。アントニオ・ベルガラ（MF）、フアン・ジェズス（DF）に代わりジオバネ（FW）、マティアス・オリベラ（DF）がピッチに入る。

81分アタランタが逆転。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）のアシストからラザール・サマルジッチ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが2-1で勝利した。

なお、アタランタは77分にニコラ・ザレフスキ（MF）に、またナポリは37分にフアン・ジェズス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

