¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¸åÈ¾ATÃÆ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡ª¡¡¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÈÆóÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¡¡
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢26»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö42¡×¤Î¸½ºß6°Ì¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ï2¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È´°Á´ÉüÄ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Ç¤â5²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£Àá¤Ï17°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¡£Ä¾¶á¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó2Ëç¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÅ¨ÃÏ¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤â¡¢GK¥¢¥ê¥½¥ó¤¬¤³¤ì¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·Æñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¹¶·â¤Î·Á¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤º¡£½ª»Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢²Ì´º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¡¢»î¹ç¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤ÏÊø¤º¤ì¤º¡¢½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤È¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ËÂå¤¨¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤È¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿89Ê¬¡¢¥ó¥°¥â¥Ï¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£GK¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ÏÎ¿¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼²¡¤·¹þ¤ß¡¢90Ê¬¡Ü7Ê¬¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡0¡Ý1¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡90¡Ü7Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢26»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö42¡×¤Î¸½ºß6°Ì¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ï2¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È´°Á´ÉüÄ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Ç¤â5²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤â¡¢GK¥¢¥ê¥½¥ó¤¬¤³¤ì¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·Æñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¹¶·â¤Î·Á¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤º¡£½ª»Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢²Ì´º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¡¢»î¹ç¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤ÏÊø¤º¤ì¤º¡¢½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤È¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ËÂå¤¨¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤È¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿89Ê¬¡¢¥ó¥°¥â¥Ï¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£GK¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ÏÎ¿¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼²¡¤·¹þ¤ß¡¢90Ê¬¡Ü7Ê¬¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡0¡Ý1¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡90¡Ü7Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë