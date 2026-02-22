°ËÅì½ãÌé¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤«¤éÌµÇÔÂ³¤¤¤¿¥²¥ó¥¯¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±
¡¡¥²¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤ò0-3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£FW°ËÅì½ãÌé¤ÏÁ°È¾¤òº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£²ø²æÌÀ¤±¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¸å¤ÏÁ´7»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ç6¾¡1Ê¬¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤¿DF¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥·¡¼¤¬¼Ç¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¹âÂ®½ÄÆÍÇË¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°È¾30Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤¬¼«¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È³°¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¥²¥ó¥¯¤Ï¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éFW¥ä¥ë¥Í¡¦¥¹¥Æ¥¦¥«¡¼¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¤³¤³¤âÁê¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ°È¾36Ê¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏS¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤À¤Ã¤¿¡£º¸CK¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥²¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇMF¥Þ¥ë¥³¡¦¥¤¥é¥¤¥Þ¥Ï¥ê¥È¥é¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏS¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ÏÆ±45Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿Éâ¤µå¤òFW¥é¥Õ¥£¥¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤¬¼ý¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥²¥ó¥¯¤Ï¸åÈ¾¤«¤é°ËÅì¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ë°ÜÆ°¡£¤¹¤ë¤È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÁ°Àþ¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë°ËÅì¤¬È¿±þ¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿GK¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ô¥é¡¼¥ë¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÇÇúÃÝ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç5Ê¬¤Û¤É»î¹ç¤¬»ß¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ³«¸å¤Ï°ËÅì¤¬Ãæ±û¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¤ÏMF¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥«¥ì¥µ¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFW¥¤¥é¡¦¥½¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢°ËÅì¤ÏÆ±24Ê¬¤Ë¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥ó¥¯¤Ï¤½¤Î¸åFW¥¢¥É¥Ê¥Í¡¦¥¢¥Ó¥É¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ0-3¤ÇÇÔÀï¡£¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬5¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
