プレミアリーグ第27節マンチェスター・シティ対ニューカッスルの一戦は2-1でホームチームの勝利に終わった。



得点はすべて前半に生まれ、先制したのはシティだ。ニューカッスルもすかさずルイス・ホールが得点を挙げたが、27分にこの日2点目となるゴールがニコ・オライリーに生まれ、シティが勝ち点3を積み上げた。



この勝利でシティは勝ち点を56とし、首位アーセナルとの勝ち点差を2まで縮めている。





年明けから安定感を欠いていたシティだが、ニューカッスルに勝利して公式戦5連勝を達成。カラバオカップでのニューカッスル戦、FA杯でのサルフォード戦、プレミアリーグでのリヴァプール戦、フラム戦、ニューカッスル戦を制した。プレミアリーグのクラブで5連勝といえば、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターで、クラブが5連勝するまで散髪をしないチャレンジを続けているフランク・イレットさんの名前が挙がる。ユナイテッドはマイケル・キャリック体制となってから好調を維持しており、第22節シティ戦から第25節トッテナム戦まで4連勝を達成している。続く第26節ウェストハム戦では5連勝達成が期待されたが、勝ちきれず1-1のドロー。イレットさんの挑戦はまた一からのスタートとなった。こういった背景もあり、ユナイテッドのライバルであるシティの公式Xでは5連勝達成となったニューカッスル戦後に「5連勝。散髪の時間だ」とライバルクラブを煽るようなポストをしている。このポストの反響は大きく、投稿されたのは日本時間22日の朝7時だが、すでに1.2万リツイート、13万ものいいねがついている。