日経平均が史上最高値圏で推移する中、マクロ経済の視点で「日本株の優位性」が語られた前編。後編では、エミンさんテスタさんの具体的な投資について切り込む。

累計利益100億円を達成したテスタさんと、独自の情報網と分析力を持つエミン・ユルマズさん。二人の達人は、具体的にどのような思考プロセスで銘柄を選び、売買の判断を下しているのか。そして、2026年に注目するセクターとは？

司会の国山ハセンさんが、視聴者からの質問をぶつけながら、勝てる投資家の核心に迫る。（須賀彩子、ダイヤモンド・ザイ編集部）

※三井住友DSアセットマネジメント、東京証券取引所、ネット証券5社による共催イベント「日本株は上がりすぎているのか!?」（2026年2月3日）を元に構成。敬称略。

金（ゴールド）はお守りのようなもの

毎年、株のリターンを上回るわけではない

ハセン ：さて、後編ではより具体的な投資手法について伺います。まずはお二人のポートフォリオについて。テスタさんは2024年に累計利益100億円を達成されましたが、現在はどのようなポートフォリオを組んでいるんですか？

テスタ：今は「一生売らない」と決めている長期保有の投資枠と、日々のトレードで動かす短期・中期の枠を分けています。

長期枠には、配当狙いや、将来的にずっと成長し続けるだろうと思う企業を入れていますが、今は日本株全体が高くなっているので、高配当株の比率は少し減らしています。 基本的には、大きく下がった時に買いたいので、今は現金を多めに持って、チャンスを待っている状態ですね。

ハセン ：エミンさんはどうですか？

エミン：私は半分くらいが日本株です。以前はもっと多かったんですが、PBR1倍割れのような超割安銘柄が少なくなってきたので、少しリバランスしました。

残りは米国株だけでなく、スイスやドイツなどの欧州株、新興国株のETFです。そしてコモディティ（商品）は、金（ゴールド）や銀などの貴金属が中心になります。

ハセン ：金もここのところ上昇に勢いがあり、最高値を更新していますよね。

エミン：金については、あくまでインフレヘッジや有事への備えです。金は、2025年は大きく上昇しましたが、株より高いリターンを毎年出せるとは思っていません。

私自身のポートフォリオでは、金や銀、原油などのコモディティは全体の20%程度にとどめています。金の価格が上がって比率が高まりすぎた場合は、利益を確定して比率を下げます。足元の値動きには一喜一憂せず、株が暴落したり、通貨の価値がなくなった時に資産を守るための“お守り”のようなものです。

