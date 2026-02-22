「日プ新世界」練習生及び練習生候補の辞退発表「個々の事情による本人の申し出から」
【モデルプレス＝2026/02/22】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、2月22日に更新された。練習生1人及び練習生候補1人が辞退することを発表した。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
公式サイトでは「練習生1名及び練習生候補1名の辞退をお知らせします」と発表。「当該する2名は、個々の事情による本人の申し出から、本オーディションから辞退いたしました」と伝えた。
また「辞退者も番組本編及び関連するコンテンツに映り込んでいる場合がございます。ご了承ください」と説明。「引き続き、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生へのお応援を宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」。これまで、2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、100％視聴者の投票によってJO1・INI・ME:Iが誕生した。
第4弾となる今回は、“練習生候補”として、38人の中からオーディションに参加する練習生を決める投票を実施。なお、練習生には「PRODUCE10JAPAN SEASON2」（2021）出演の篠ヶ谷歩夢、「BOYS PLANET」（2023）出演の土田央修、チェン・リッキー、「timelesz project‐AUDITION‐」（2024）出演の松田太雅、高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」出演の後藤結などが集結しており、注目を集めている。（modelpress編集部）
