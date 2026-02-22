Â¼¾å½Õ¼ù¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿´¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ý¤Ä¤ó¤È1¿Í¤Ç¡Ä¡×¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂ¼¾åRADIO¡Ù¤Ç¡ÈÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡É¤òÆÃ½¸
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë2¡¢3¡¢5¡¢7¡¢11¡¢13¡¢17¡¢19¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Î¡ÈÁÇ¿ô¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎÁª¶Ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Ç¤¹¡£Â¼¾åRADIO¡¢º£Ìë¤Ï¡Ö¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇ¿ô¡Ê¤½¤¹¤¦¡Ë¤¬ÂêÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÊÒÃ¼¤«¤é½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÇ¿ô¡×¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¼«¿È¤Î¿ô¤Ç¤·¤«³ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢2¡¢3¡¤5¡¢7¡¢11¡¢13¡¢17¡¢19¡Ä¡Ä¤È±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
º£Ìë¤Ï¡¢ÁÇ¿ô¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ä
Donald Fagen¡ÖMadison Time¡×
¤É¤¦¤·¤ÆÁÇ¿ô¤ÎÆÃ½¸¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤«¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¤¤Àºî²È¤Î¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤Î¾®Àâ¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤ËÁÇ¿ô¤Î¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÁÇ¿ô¤ò½çÈÖ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤À¡¢¤³¤ì¤ÇÈÖÁÈ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ê´ë²è¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£
¤Ç¤â¤Í¡¢ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤éÁÇ¿ô¤Ã¤Æ³ä¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿´¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ý¤Ä¤ó¤È1¿Í¤ÇÌî¸¶¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡©
¢¡Marvin Gaye ¡õ Kim Weston¡ÖIt Takes Two¡×
¤Þ¤º2¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÇ¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¼«¿È¤Î¿ô¤Ç¤·¤«³ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿ô¡¢¤È¤¤¤¦ÁÇ¿ô¤ÎÄêµÁ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¤ÏÍ£°ì¤Î¶ö¿ô¤ÎÁÇ¿ô¤Ç¤¹¡£
2¤Î¤Ä¤¤¤¿¶Ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥É¥ê¥¹Ž¥¥Ç¥¤¤Î¡ØÆó¿Í¤Ç¤ªÃã¤ò(Tea for Two)¡Ù¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥ÄŽ¥¥¦¥©¡¼¥é¡¼¤Î¡ÖTwo Sleepy People¡ÊÆó¿Í¤ÏÌ²¤½¤¦¡Ë¡×¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¡¼¥ÈŽ¥¥¬¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¯¥ë¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ë¡¼Ž¥¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Î¡ØÈá¤·¤¾Ð´é(Two Faces Have I)¡Ù¡£º£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼Ž¥¥Þ¥ó¥·¡¼¥Ë¤Îºî¶Ê¤·¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ç¡Ù¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥¤¥ôŽ¥¥°¥ë¡¼¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¼ã¤¤ÉÏ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼¡Âè¤Ë·ñÂÕ´ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¶Ú¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â¹»À¸¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Þ¡¼¥ô¥£¥óŽ¥¥²¥¤¤È¥¥àŽ¥¥¦¥§¥¹¥È¥ó¤Î¥Ç¥å¥ª¤Ç¡ÖIt Takes Two¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï2¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦²Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥ô¥£¥óŽ¥¥²¥¤¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¡¢½÷À²Î¼ê¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¥â¡¼¥¿¥¦¥óŽ¥¥ì¥³¡¼¥É¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¥¥àŽ¥¥¦¥§¥¹¥È¥ó¤È¤«¡¢¥á¥¢¥ê¡¼Ž¥¥¦¥§¥ë¥º¤È¤«¡¢¥¿¥ß¡¼¡¦¥Æ¥ì¥ë¤Ê¤ó¤«¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥í¥Ã¥ÉŽ¥¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤È¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç®¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡¢¥Þ¡¼¥ô¥£¥óŽ¥¥²¥¤¤È¥¥àŽ¥¥¦¥§¥¹¥È¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´µ¡·ù¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20260222190000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20260222190000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/