180万円を超えるニコン超望遠レンズ「NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S」を所有する南雲。しかしけっしてオーバースペックの機材というわけではない。彼女は野生動物撮影のガチ勢なのである。

「最初は愛犬を撮りたい思いでカメラを買ったんです。でも、動物写真家の半田菜摘さんが撮った写真をインスタで拝見して “かわいい！” と思ったのをきっかけに、気づいたら私も野生動物の撮影にハマっていました。いまではよく一緒に撮影に行かせていただいていて。夢をかなえたオタクみたいな状態です（笑）」

しかし大自然のなかでの撮影では苦労も多い。

「野鳥やキタキツネを撮るため月一で北海道に行っているのですが、冬だと早朝から動物が出てくる瞬間を狙うのに雪の中で待つから手がかじかんで。でも、雪に残る足跡から見つけた子ギツネが、春にまた訪れたら親になって一家団欒しているのを見つけたときには感動でした。私もグラビアでもっと成長していきたいので、温かい目で見守ってもらえたら嬉しいです！ 感動していただけるかはわかりませんが……（笑）」

なぐもるい

11月11日生まれ 福岡県出身 T163 血液型：A型 趣味：カメラ 特技：シフォンケーキを焼くこと 本格的な動物写真を撮るカメラ女子として、SNSバズりをきっかけに注目を集める。そのほか最新情報は、公式X（@ruiruigrabeer_）、公式Instagram（@ruiruigrabeer_）にて

写真・槇野翔太

スタイリスト・葉月

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）