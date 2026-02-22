¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÌ¥¤»¤ë¤Þ¤ó´Ý¥Ò¥Ã¥×¡¡ÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¸µSKE23ºÐÈþ½÷¡¡ÁÖ¤ä¤«ÀÄ¥Ó¥¥Ë¤â¡¡
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ö½Ü»£GIRL Vol.28¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó
¥·¥ê¡¼¥ºÂè28ÃÆ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ë¤Ï¡¢6¿Í¤Î½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤Ê¤«¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ëÈò½ëÃÏ¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î¸á¸å¡¢Íá°á¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¸«¤»¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¥É¥¥É¥¡£²¦Æ»¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤Þ¤ó´Ý¤Î¥Ò¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢ÍÅ¤·¤¤¿§µ¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡¿¹â¶¶·ÄÍ¤ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿³¤À¥»ÖÄÅÆà¡ÊJULLY¡Ë ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¾Àî·Ã»Ò¡Ë
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¡£Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëå¡¦ÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿ûÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¢¹âºê¤«¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£¤òºÌ¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2002Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2025Ç¯3·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£12·î¤Ë¤Ï¡ÖNew Generation Theater The3rd¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡×¤ÇÀÅ¸æÁ°¤ò±é¤¸¤¿¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@ayaka812_O¡Ë¡¢Instagram¡Êayaka_oÒt¡Ë