µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£Æü22Æü¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô(»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à)¡×¤Ç¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Ï½Õ°ìÈÖ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£Æü22Æü¤Ï¡¢±è³¤½£¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¯ÃÈ¤«¤¤ÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¹Åç¡¡Æî¤ÎÉ÷¡¡7.2¥á¡¼¥È¥ë¡¡14»þ51Ê¬´ÑÂ¬
¾¾¹¾¡¡ÆîÆîÀ¾¤ÎÉ÷¡¡19.3¥á¡¼¥È¥ë¡¡13»þ22Ê¬´ÑÂ¬
¡Ú»Í¹ñ¡Û
¾¾»³¡¡ÆîÆîÅì¤ÎÉ÷¡¡14.0¥á¡¼¥È¥ë¡¡11»þ17Ê¬´ÑÂ¬
ÆÁÅç¡¡ÆîÆîÅì¤ÎÉ÷¡¡13.2¥á¡¼¥È¥ë¡¡12»þ46Ê¬´ÑÂ¬
¡Ú¶å½£ËÌÉô¡Û
Ê¡²¬¡¡ÆîÀ¾¤ÎÉ÷¡¡14.2¥á¡¼¥È¥ë¡¡13»þ59Ê¬´ÑÂ¬
·§ËÜ¡¡ÆîÀ¾¤ÎÉ÷¡¡15.3¥á¡¼¥È¥ë¡¡14»þ30Ê¬´ÑÂ¬
15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹Åç¤Ç19.0¡î¡¢¾¾¹¾¤Ç23.2¡î¡¢¾¾»³24.1¡î¡¢ÆÁÅç20.2¡î¡¢Ê¡²¬¤ä·§ËÜ¤Ç23.4¡î¤Ê¤É¡¢Á°Æü¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤È¤Ï?
¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤È¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Øµ¨Àá¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¤Ë½é¤á¤Æ¿á¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¯¶¯¤¤Æî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¹ÓÅ·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤é¤à¤·¤íÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤Î¾ò·ï
½Õ°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢ÃÏÊý¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¤Î¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃæ¹ñÃÏÊý¡Û
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë½Õ°ìÈÖ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÌÜ°Â¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1)´ü´Ö¤ÏÎ©½Õ¤«¤é½ÕÊ¬¤Î´Ö¡£
2)ÆüËÜ³¤¤ÇÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¡£
3)Æî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
(¤Ê¤ª¡¢»³ÍÛ¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î½Õ°ìÈÖ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
¡Ú»Í¹ñ¡Û
»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë½Õ°ìÈÖ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ´ü´Ö¤Ï¡¢Î©½Õ¤«¤é½ÕÊ¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡£
¢ Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¤·¡¢Æî¤è¤ê¤Î¤ä¤ä¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡£
(ºÇÂçÉ÷Â®:³µ¤Í10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å)
£ ºÇ¹âµ¤²¹¤¬Á°Æü¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¤È£¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÃÏÅÀ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¡£
¡Ú¶å½£ËÌÉô¡Û
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤Ï²¼µ»ö¹à¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡Î©½Õ¤«¤é½ÕÊ¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö
2¡¡Æî¤è¤ê¤ÎÉ÷¡¢ºÇÂçÉ÷Â®Ìó7m/s°Ê¾å
3¡¡µ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¾å¤¬¤ë