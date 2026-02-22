フジテレビの井上清華アナウンサーが2月20日までに自身のInstagramを更新。先輩で元フジテレビアナウンサーの高島彩とのツーショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。

井上アナは《私も投稿しちゃいます 先日高島さんと久しぶりにランチで、たくさんおしゃべりさせてもらいました！！！楽しかった〜 優しくて強くて楽しい高島さんに 私はずっとうっとり ご褒美しあわせ時間でした》とつづり、高島とのツーショット2枚を添えた。

井上アナよりも先に高島は、2人のランチについてInstagramに投稿していた。

《せいかちゃんとランチ 先日、サプライズでお祝いしてくれて プレゼントまでいただいちゃいました やさしさが沁みますー 2人でお喋りしすぎて あっという間の3時間》などとつづり、ツーショットを公開していた。高島は2月18日に47歳の誕生日を迎えていた。

井上アナのInstagramのコメント欄には、ファンから

《素敵なツーショット めざましメインキャスターのコラボ最高過ぎますね》

《幼い頃めざましテレビで見てた高島アナと今推しのせいかさん！2人とも素敵過ぎる！！》

《高島彩さんが卒業してから しばらくめざまし見てなかったけど 清華ちゃんになって また見るようになりました》

などと歓びの声が寄せられている。

芸能担当記者が言う。

「井上アナは青山学院大学在学中からタレントとして活躍し、2018年にフジテレビに入社。2021年には入社4年めで『めざましテレビ』のメインキャスターに抜擢され、それ以外にも『ホンマでっか！？TV』『ミュージックジェネレーション』などを担当する、フジテレビの“エースアナ”です。一方の高島さんは入社3年めの2003年4月に『めざましテレビ』の総合司会に抜擢され、2010年10月まで7年半、務めましたが、同年12月末に退社し、フリーになりました」

そうした事情もあり、コメント欄には《フリー指南だけはやめてよ》と高島への注文も出ている。

「朝の情報番組『サン！シャイン』が、3月で終了になり、その空いた時間は『めざましテレビ』を延長して対応するのではないかと報じられています。現在『めざまし』は朝5時25分から8時14分まで、3時間近い生放送ですが、さらに延長するとなると、メインキャスターである井上アナの負担が増えることになります。

さらに、番組の情報キャスターをつとめていた藤本真理乃アナが2025年12月末で退社。藤本さんは井上アナが休みのときに代理でメインキャスターをつとめていましたから、この穴は大きいです。『めざまし』以外にもバラエティ番組を担当しており、ただでさえ多忙な井上アナにさらに重荷を背負わせることになるのではと、心配の声があがっています」（同前）

井上アナは2023年、体調不良のため、7日連続で『めざましテレビ』を欠席したこともある。フジテレビの女性アナウンサーは2025年だけでも、永島優美、椿原慶子、岸本理沙、藤本真理乃と4人が退社しているだけに、井上アナのフリー転身を心配する声が出てくるのも無理はないということかーー。