「わがまま」「出場枠を他の人に譲るべき」誹謗中傷に女子滑降ボンが反論　“アンチ”へ「私の今季の結果をおさらいしておきたい」【冬季五輪】

“アンチ”からの誹謗中傷に対して、敢然と反論したボン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨を複雑骨折したリンゼイ・ボン（米国）が、現地時間2月21日までに自身のインスタグラムを更新。強行出場への誹謗中傷に対して、敢然と反論した。

イタリアで4度、米国に帰国後も1度手術を受けたボン。ダウンヒルの女王は、大会の約1週間前のW杯で左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負っていた。それでも、悔いはない。

「無駄なんかじゃなかった…それどころか、すべてが価値のあることだった。夢でもない…今、こうして病院のベッドに座っていると、遠い出来事のように感じてしまうけれど。でも、私はやり遂げた。戻ってきた。そして勝った」

2019年に現役引退を発表したボンは、24年に部分的な人工膝関節置換術を受けた後に復帰。現在41歳のレジェンドは「大半の人が不可能だと思っていた中、私は皆の前に立ち、成し遂げた。この思い出は永遠に私の宝物だし、その一つひとつに感謝している」などと記した。

そんなボンは、強行出場に対して少なからず誹謗中傷を受けたという。「一つだけ心に突き刺さった言葉がある。私のことを『わがまま』だと言い、『オリンピックの出場枠を誰か他の人に譲るべきだ』と言われたことだ」と明かした。