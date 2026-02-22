「人生、人の足を引っ張るのも悪くないなと思いました」りくりゅう木原隆一に“名解説”高橋成美さんが涙の感謝【冬季五輪】

2014年ソチ五輪にペアで出場した高橋成美さんと木原龍一(C)産経新聞社

2012年のフィギュアスケート世界選手権ペアで銅メダルを獲得し、現在は解説者として活躍する高橋成美さんが2月22日、TBS系「サンデージャポン」に生出演。ミラノ・コルティナ五輪で、日本フィギュア初となるペアの金メダルを手にした「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組に対して、涙ぐみながら感謝した。

この日は、番組にりくりゅうペアがVTR出演。リポーターからペアのテレビ解説を務めた高橋さんについてのコメントを求められた。三浦が「本当に心からの応援ありがとうございました。本当に毎試合毎試合、なるちゃんの姿が見えると頑張ろうという気持ちにすごくなります」と明るく話すと、2013年〜15年にかけて、高橋さんとペアを組んでいた木原は「やっぱり日本のペア、僕たちは、なるちゃんがいなければこういうふうに今回オリンピックでメダルを取ることができなかったと思うので、本当に感謝しています。ありがとうございました」と頭を下げた。

これを受け、高橋さんは「なるちゃんがいなければって言ってきたんですけど…」と話すと涙声に。「私は龍一をペアに誘ってしまったんです。自分と滑ったら上手くできるって言って、楽観的に誘ったけど行かなかったから、ずっと足を引っ張ってきたと思っていた」と自責の念にかられていた。