とんでもなく強烈！ G大阪のスウェーデン人アタッカーがGKの頭上を射抜く衝撃弾！ 岡山相手に同点に追いつく
ガンバ大阪は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第３節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦している。
14分に失点し、苦しい展開を強いられていたなか、デニス・ヒュメットが同点弾を奪う。
32分、美藤倫のスルーパスに反応すると、ボックス内で右足を強振。とんでもなく強烈な一撃で相手GKの頭上を射抜き、ゴールネットに突き刺した。
前節の名古屋グランパス戦（０−０、PK２−３）では出番なし。29歳のスウェーデン人アタッカーが、先発起用に結果で応えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手GKの頭上を射抜く強烈な一撃！ G大阪FWヒュメットの同点弾！
