　水戸ホーリーホックは２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でジェフユナイテッド千葉と対戦。J１昇格チーム同士の一戦で先制に成功した。

　25分、仙波大志の絶妙なスルーパスに抜け出した鳥海芳樹が、右足で落ち着いてゴール右に流し込んだ。一度はオフサイドの判定となるも、VAR介入の末にオンサイドだったとして得点が認められた。
 
　完璧なタイミングでの動き出しから、相手の一瞬の隙を突いてネットを揺らした27歳のアタッカーは、これで２試合連続のゴールに。

　SNS上ではファンからも「ナイスゴール」「好調」「佐藤寿人的な得点感覚の良さを感じる」「ゴール判定うれしい」といった称賛の声が上がった。

