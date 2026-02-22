「ゴール判定うれしい」“幻”から歓喜へ！ VARで覆った先制弾、２戦連発の水戸27歳アタッカーをファン称賛「佐藤寿人的な得点感覚」「ナイスゴール」
水戸ホーリーホックは２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でジェフユナイテッド千葉と対戦。J１昇格チーム同士の一戦で先制に成功した。
25分、仙波大志の絶妙なスルーパスに抜け出した鳥海芳樹が、右足で落ち着いてゴール右に流し込んだ。一度はオフサイドの判定となるも、VAR介入の末にオンサイドだったとして得点が認められた。
完璧なタイミングでの動き出しから、相手の一瞬の隙を突いてネットを揺らした27歳のアタッカーは、これで２試合連続のゴールに。
SNS上ではファンからも「ナイスゴール」「好調」「佐藤寿人的な得点感覚の良さを感じる」「ゴール判定うれしい」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！
25分、仙波大志の絶妙なスルーパスに抜け出した鳥海芳樹が、右足で落ち着いてゴール右に流し込んだ。一度はオフサイドの判定となるも、VAR介入の末にオンサイドだったとして得点が認められた。
完璧なタイミングでの動き出しから、相手の一瞬の隙を突いてネットを揺らした27歳のアタッカーは、これで２試合連続のゴールに。
SNS上ではファンからも「ナイスゴール」「好調」「佐藤寿人的な得点感覚の良さを感じる」「ゴール判定うれしい」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！