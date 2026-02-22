地元メディア「ドジャース・ネーション」が公式Xで動画を公開

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）

ドジャースの大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦で見せた“まさかの行動”が話題を呼んでいる。あわや大惨事となりかねない痛烈な打球を間一髪で避けた後、打った同僚を「睨みつけた」姿に地元メディアも爆笑している。

大谷はこの日、「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で三塁線への内野安打を放ち、その後三塁まで進塁した。ヒヤリとする場面が起きたのはその直後だった。5番に入ったキム・ヘソン内野手が強烈な打球を三塁方向へ放つと、鋭いファウルボールが大谷の元へ飛んでいった。大谷はとっさに腰を引いてなんとか直撃を避け、そのまま地面に倒れ込んだ。

なんとか難を逃れて驚いた様子を見せていた大谷だったが、起き上がった後の行動が注目を集めた。地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）に21日（同22日）、「ショウヘイ・オオタニはヘソン・キムのラインドライブの打球から辛うじて当たるのを避け、その後睨みつけた」とテキストを添えて動画を投稿。そこには、身の危険を感じるほどの打球を放ったキムの方を向き、ジロリと睨むような表情を見せる大谷の姿が収められていた。

打席のキムも心配そうな表情を浮かべていたが、その直後にキムが中前打を放ち、大谷は先制のホームを踏む結果となった。一歩間違えれば大怪我に繋がるシーンだったが、グラウンド上で見せるチームメートとの豊かなコミュニケーションに、ファンやメディアからも笑いが起きていた。（Full-Count編集部）