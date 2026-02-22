「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）K-POPメイク×黒髪ロングで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「美しさが限界突破」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が2月21日、自身のInstagramを更新。K-POP風のメイク姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「雰囲気が違う」ワンレンロング×韓国メイク姿
きぃーちゃんは「K-POPメイクを講師なりにやってみたよ」とコメントし、黒いニット帽にピンクのオフショルダートップス姿と白いニット帽にピンクのニット姿の2パターンのコーディネートでの自撮りを公開。前髪なしの黒髪ロングヘアで、太めの平行眉に華やかなアイメイクとぷっくりした涙袋のメイクを施しており「韓国はレベルが高い もっと沢山勉強してまたやりたい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「雰囲気が違う」「K-POP入れそう」「一瞬誰かと思った」「可愛すぎる」「再現度高い」「すごく上手」「美しさが限界突破」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
