[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 29 三井大輝

DF 3 山田奈央

DF 15 山越康平

DF 20 松田佳大

MF 7 児玉駿斗

MF 8 岩尾憲

MF 19 宮崎純真

MF 22 柳澤亘

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 カイケ

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

FW 14 梶谷政仁

FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[カターレ富山]

先発

GK 99 原田岳

DF 13 深澤壯太

DF 19 實藤友紀

DF 56 岡本將成

MF 9 吉平翼

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 32 溝口駿

FW 39 古川真人

控え

GK 1 平尾駿輝

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

MF 7 亀田歩夢

MF 8 松岡大智

MF 22 椎名伸志

MF 33 高橋馨希

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮