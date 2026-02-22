徳島vs富山 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 29 三井大輝
DF 3 山田奈央
DF 15 山越康平
DF 20 松田佳大
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 13 深澤壯太
DF 19 實藤友紀
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 22 椎名伸志
MF 33 高橋馨希
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
