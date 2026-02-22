鹿児島vs山口 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](白波スタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 5 山田裕翔
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 6 輪笠祐士
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 22 奥山洋平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 14 下堂竜聖
DF 77 山本龍平
MF 7 三沢直人
MF 25 藤森颯太
MF 27 水口飛呂
MF 36 西堂久俊
FW 20 末永透瑛
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
