[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](白波スタ)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 5 山田裕翔

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 41 三品直哉

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 2 小澤亮太

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

MF 6 輪笠祐士

MF 17 田邉光平

MF 19 山本駿亮

MF 22 奥山洋平

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 34 古川大悟

控え

GK 16 糸原紘史郎

DF 14 下堂竜聖

DF 77 山本龍平

MF 7 三沢直人

MF 25 藤森颯太

MF 27 水口飛呂

MF 36 西堂久俊

FW 20 末永透瑛

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治