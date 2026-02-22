ルイ・ヴィトンが新作レザーグッズを発売 - 日本限定コインカード・ホルダーも!
ルイ・ヴィトンは2026年3月5日の「最強開運日」に向けて新作レザーグッズを発売した。カラフルなモノグラム・キャンバスに上空から捉えたスポーツシーンをあしらった日本限定の｢コインカード･ホルダー｣、鮮やかなタイガラマ・レザーと同系色のモノグラム・キャンバスが美しく調和する｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣などのラインアップだ。
○各アイテムの詳細
カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した｢コインカード・ホルダー｣は、クレジットカードや交通系ICカード、名刺が収まる4つのスロットに加え、コインや小物用のファスナー式コンパートメントを備えた機能的でスタイリッシュなアイテムだ。
製品名：日本限定 コインカード・ホルダー
価格：79,200円
素材：モノグラム・キャンバス
サイズ：W8cmxH14.5mcxD1cm
カラフルなモノグラム・キャンバスとトーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーを組み合わせた｢コインカード・ホルダー｣は、内側に4つのカードスロットとコイン用のファスナー付きポケット、紙幣やレシートを収納できるフラットコンパートメントを配し、洗練された機能美を実現。キャンバスからレザーへと切り替わる部分にあしらわれた｢V｣シェイプのカードスロットがアクセントになっている。
製品名：コインカード・ホルダー
価格：66,000円
素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー
サイズ：W8cmxH14.5cmxD1 cm
カラフルなタイガラマ・レザーと同系色のモノグラム・キャンバスが美しく調和する｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣。コンパクトながらも実用的なデザインで、内側に5つのポケットと3つのカードスロット、外側にはレシートなどを収納できるフラットポケットを備えている。スリムなフォルムで、あらゆるバッグやポケットにすっきりと収まる。
製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ
価格：68,200円
素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー
サイズ：W7.5cmxH11.1cmxD1cm
モノグラム・キャンバスとトーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーを組み合わせた｢ポルトカルト・マグネット｣。MagSafe対応のすべてのiPhoneモデルおよびケースの背面に装着できるようデザインされたシームレスな機能美が魅力だ。
製品名：ポルト カルト・マグネット
価格：58,300円
素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー
サイズ：W6.5cmxH9.5cmxD0.5cm
モノグラム・キャンバスとタイガラマのレザーを組み合わせたキーケース｢ミュルティクレ 6｣。洗練されたスタイルと機能美を兼ね備えた6連キーケースだ。ポケットにすっきり収まるコンパクトなフォルムにレザーライニングの内装を施し、｢Louis Vuitton｣の刻印入りシルバーカラーのパーツが美しく調和している。中身をしっかり保護するスナップボタン開閉式。
製品名：日本限定 キーケース ミュルティクレ 6
価格：47,300円
素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー
サイズ：W12cmxH7cmxD2cm
トーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーとモノグラム・キャンバスが上品かつフレッシュな印象をもたらすパスポートカバー｢クーヴェルテュール・パスポール｣。内装にはレザーライニングが施され、パスポート用の2つのオープンポケットと4つのカードスロット、旅行書類のためのフラットポケットを備えている。
製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール
価格：60,500円
素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー
サイズ：W10cmxH14cmxD2.5cm
PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON
