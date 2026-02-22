川崎をも飲み込んだFC東京の魅力的なスタイル。進化の過程も大いなる可能性を示す“松橋サッカー”
［J１百年構想リーグEAST第３節］川崎 １−２ FC東京／２月21日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
アウェーの地で迎えた川崎との“多摩川クラシコ”に臨んだFC東京が確かな戦い方で勝利を掴んでみせた。
百年構想リーグの３節、前の２試合では“特別ルール”となるPK戦での勝利を飾っていたFC東京は、川崎が「セットして、ボールを相手に持たせても良いというプランでもありました」（谷口栄斗）と、ミドルブロックを敷いてくるなかで、テンポよくボール回しながら試合を支配。
スカウティングもあったのだろう、スタートの立ち位置は４−４−２も、攻撃時にはダブルボランチの一角である常盤亨太がアンカーのような位置に入り、その相棒の橋本拳人が高い位置を取りつつ、２トップの一角である長倉幹樹が後方に落ちる４−３−３のような形で川崎の守備網を掻い潜ってみせた。
松橋力蔵監督が就任して２年目、昨季は不安定な戦いも見せたが、かつての川崎のお株を奪うようなパスサッカーとともに、決勝弾のSB室屋成らが高い強度も還元するなど、個々の特長が上手く表現されたチームになっている印象だ。
指揮官もチームの現状を語る。
「自分たちがボールを動かしていくうえで、プラス１をどういう風に作っていくかというスタートがゴールキーパーであるというところと、そのスタートからいかに前進して相手の敵陣に近いところでどう作っていくかというところは、トレーニングのなかでもみんなで共有しながらやっています。
その立ち位置になった時に、じゃあ誰がそのスペースを埋めてくるのかとか、相手の誰が出てくるからうちの誰がそこに入るのかというところは、非常にベーシックな感じの説明というか、一般的な解というか、そういうところはすごくきれいに見えるのかもしれません。
ただ、行く先はそこではなくて、自分たち固有のところに持っていければというのはあるので、バランスがすべて整っているということももちろんいいですが、そこはもうひとつ相手が対応できないような形というものも、さっき言ったように少しずつ生まれ始めています。そういうところを選手がしっかりと理解をして、整えてくれているという風に思っています」
CB稲村隼翔らを起点に組織だったビルドアップを見せ、室屋、長友佑都の両SB、佐藤恵允、遠藤渓太、マルセロ・ヒアンら前線のキーマンが能動的に関わる。さらに途中出場のMF佐藤龍之介が高いテクニックを示し、CBアレクサンダー・ショルツ、GKキム・スンギュらが要所を締めるなど、松橋監督が理想とするサッカーを表現できる素地が固まりつつあるのだろう。
さらに指揮官は「自分たちのクラブのフィロソフィもそうですが、やっぱり常にワンモアゴール、もう１点取りに行くんだと。今日も２点で、さらに取れる可能性もありましたが、そこを突き詰めた中でやっていくということが基本のスタンス」とも口にする。
これまでは逆に川崎に表現されていたような魅惑的なスタイルで、そのライバルチームに勝った意味も大きいだろう。
“松橋サッカー”がどう進化していくのかは興味深い。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
アウェーの地で迎えた川崎との“多摩川クラシコ”に臨んだFC東京が確かな戦い方で勝利を掴んでみせた。
百年構想リーグの３節、前の２試合では“特別ルール”となるPK戦での勝利を飾っていたFC東京は、川崎が「セットして、ボールを相手に持たせても良いというプランでもありました」（谷口栄斗）と、ミドルブロックを敷いてくるなかで、テンポよくボール回しながら試合を支配。
松橋力蔵監督が就任して２年目、昨季は不安定な戦いも見せたが、かつての川崎のお株を奪うようなパスサッカーとともに、決勝弾のSB室屋成らが高い強度も還元するなど、個々の特長が上手く表現されたチームになっている印象だ。
指揮官もチームの現状を語る。
「自分たちがボールを動かしていくうえで、プラス１をどういう風に作っていくかというスタートがゴールキーパーであるというところと、そのスタートからいかに前進して相手の敵陣に近いところでどう作っていくかというところは、トレーニングのなかでもみんなで共有しながらやっています。
その立ち位置になった時に、じゃあ誰がそのスペースを埋めてくるのかとか、相手の誰が出てくるからうちの誰がそこに入るのかというところは、非常にベーシックな感じの説明というか、一般的な解というか、そういうところはすごくきれいに見えるのかもしれません。
ただ、行く先はそこではなくて、自分たち固有のところに持っていければというのはあるので、バランスがすべて整っているということももちろんいいですが、そこはもうひとつ相手が対応できないような形というものも、さっき言ったように少しずつ生まれ始めています。そういうところを選手がしっかりと理解をして、整えてくれているという風に思っています」
CB稲村隼翔らを起点に組織だったビルドアップを見せ、室屋、長友佑都の両SB、佐藤恵允、遠藤渓太、マルセロ・ヒアンら前線のキーマンが能動的に関わる。さらに途中出場のMF佐藤龍之介が高いテクニックを示し、CBアレクサンダー・ショルツ、GKキム・スンギュらが要所を締めるなど、松橋監督が理想とするサッカーを表現できる素地が固まりつつあるのだろう。
さらに指揮官は「自分たちのクラブのフィロソフィもそうですが、やっぱり常にワンモアゴール、もう１点取りに行くんだと。今日も２点で、さらに取れる可能性もありましたが、そこを突き詰めた中でやっていくということが基本のスタンス」とも口にする。
これまでは逆に川崎に表現されていたような魅惑的なスタイルで、そのライバルチームに勝った意味も大きいだろう。
“松橋サッカー”がどう進化していくのかは興味深い。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！