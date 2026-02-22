文化放送、＝LOVE齋藤樹愛羅＆≠ME櫻井もも出演ラジオ放送休止 当日に発表
【モデルプレス＝2026/02/22】文化放送は2月22日、公式X（旧ツイッター）を更新。同日放送を予定していた「#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」（毎週日曜よる9時〜）を休止することが発表された。
同局は「平素より文化放送をご愛聴いただき、誠にありがとうございます」と書き出し「本日2月22日（日）午後9時より放送予定の『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』は休止し、『文化放送プラスチューンスペシャル』を放送いたします。予めご了承ください」と伝えた。（modelpress編集部）
◆＝LOVE齋藤樹愛羅＆≠ME櫻井もも出演ラジオが当日休止
