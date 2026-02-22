セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約6×3×8cm

種類：全15種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プー、ティガー、正直ジョン、ギデオン、ベイマックス（フェイス）、ベイマックス、ハデス、ペイン、パニック、ルシファー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニーキャラクターたちのアクリルクリップが登場！

メモを挟んだり、お菓子の袋をとじたり、バッグのポケットにつけたり、様々な使い方が楽しめます。

また、ダイカットのお顔デザインなのもポイント。

全部で15種類がラインナップされます。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」のアクリルクリップ。

笑顔でウインクする「ミッキーマウス」の表情に注目です☆

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのアクリルクリップ。

「ミッキーマウス」と同じくウインクをしているので、セットで揃えればかわいさ倍増です！

ドナルドダック

「ドナルドダック」デザインのアクリルクリップ。

ご機嫌ななめな、怒ったような表情もポイントです。

デイジーダック

「デイジーダック」のアクリルクリップもラインナップ。

ピンク色の大きなリボンが目をひきます。

グーフィー

「グーフィー」のアクリルクリップ。

濃い緑色の帽子と、レトロタッチなアートが魅力的です。

プー

赤い服を着た「プー」デザインも。

優しい表情を浮かべる「プー」が描かれています。

ティガー

「ティガー」デザインのアクリルクリップ。

口を大きく開けて楽しそうな表情をしています☆

正直ジョン

『ピノキオ』に登場するキツネ「正直ジョン」デザインも登場。

口角を上げて笑みを浮かべる仕草も「正直ジョン」ならでは！

ギデオン

『ピノキオ』に登場するネコ「ギデオン」のアクリルクリップ。

相棒である「正直ジョン」とペアでコレクションしたくなるプライズです。

ベイマックス（フェイス）

「ベイマックス」のお顔をデザインしたアクリルクリップ。

コロンと丸いフォルムに癒やされます。

ベイマックス

「ベイマックス」デザインは2種類ラインナップ。

真っ赤なパワードスーツを着用したカッコイイ姿も楽しめます☆

ハデス

『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」

「ハデス」の表情や頭の青い炎、頭蓋骨のついた衣装、細部まで丁寧に表現されています。

ペイン

『ヘラクレス』に登場する「ペイン」デザインのアクリルクリップ。

どっしりと座っている姿が愛らしさ満点です。

パニック

『ヘラクレス』に登場する「パニック」のアクリルクリップも！

お馴染みの、パニックになっている表情がインパクトたっぷりです。

ルシファー

『シンデレラ』に登場するネコ「ルシファー」デザインのアクリルクリップ。

「ルシファー」らしさ溢れるすましたお顔もポイントです。

全15種類と豊富なラインナップで展開されるディズニープライズ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」は、2026年2月20日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

