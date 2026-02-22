ミッキー＆フレンズからヴィランズまで全15種類！セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約6×3×8cm
種類：全15種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プー、ティガー、正直ジョン、ギデオン、ベイマックス（フェイス）、ベイマックス、ハデス、ペイン、パニック、ルシファー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニーキャラクターたちのアクリルクリップが登場！
メモを挟んだり、お菓子の袋をとじたり、バッグのポケットにつけたり、様々な使い方が楽しめます。
また、ダイカットのお顔デザインなのもポイント。
全部で15種類がラインナップされます。
ミッキーマウス
「ミッキーマウス」のアクリルクリップ。
笑顔でウインクする「ミッキーマウス」の表情に注目です☆
ミニーマウス
「ミニーマウス」デザインのアクリルクリップ。
「ミッキーマウス」と同じくウインクをしているので、セットで揃えればかわいさ倍増です！
ドナルドダック
「ドナルドダック」デザインのアクリルクリップ。
ご機嫌ななめな、怒ったような表情もポイントです。
デイジーダック
「デイジーダック」のアクリルクリップもラインナップ。
ピンク色の大きなリボンが目をひきます。
グーフィー
「グーフィー」のアクリルクリップ。
濃い緑色の帽子と、レトロタッチなアートが魅力的です。
プー
赤い服を着た「プー」デザインも。
優しい表情を浮かべる「プー」が描かれています。
ティガー
「ティガー」デザインのアクリルクリップ。
口を大きく開けて楽しそうな表情をしています☆
正直ジョン
『ピノキオ』に登場するキツネ「正直ジョン」デザインも登場。
口角を上げて笑みを浮かべる仕草も「正直ジョン」ならでは！
ギデオン
『ピノキオ』に登場するネコ「ギデオン」のアクリルクリップ。
相棒である「正直ジョン」とペアでコレクションしたくなるプライズです。
ベイマックス（フェイス）
「ベイマックス」のお顔をデザインしたアクリルクリップ。
コロンと丸いフォルムに癒やされます。
ベイマックス
「ベイマックス」デザインは2種類ラインナップ。
真っ赤なパワードスーツを着用したカッコイイ姿も楽しめます☆
ハデス
『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」
「ハデス」の表情や頭の青い炎、頭蓋骨のついた衣装、細部まで丁寧に表現されています。
ペイン
『ヘラクレス』に登場する「ペイン」デザインのアクリルクリップ。
どっしりと座っている姿が愛らしさ満点です。
パニック
『ヘラクレス』に登場する「パニック」のアクリルクリップも！
お馴染みの、パニックになっている表情がインパクトたっぷりです。
ルシファー
『シンデレラ』に登場するネコ「ルシファー」デザインのアクリルクリップ。
「ルシファー」らしさ溢れるすましたお顔もポイントです。
全15種類と豊富なラインナップで展開されるディズニープライズ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター アクリルクリップ」は、2026年2月20日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
