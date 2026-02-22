22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に昨季までロッテで監督を務めた吉井理人氏が出演し、侍ジャパンのロッテ・種市篤暉について言及した。

吉井氏は種市について「種市はすごいです」と絶賛し、「フォークボールがすごいよく落ちるんですよね、まっすぐもスピンの効いた良いまっすぐを投げるので、三振をたくさん取れるピッチャーです」と評価した。

種市のフォークはいろんな軌道で落ちるが、吉井氏は「本人は狙ってやっていると言っているんですけど、なかなかフォークボールを操るのは難しいんですけど、自然に変化しているんだと思うんです。右に曲がったり、左に曲がったり、まっすぐ落ちたり」と分析。

吉井氏がロッテコーチ時代から指導してきた種市が日本代表に選出された。吉井氏は「種市のことはコーチ時代からあんまり褒めたことがないんですけど、それは本当にすごいピッチャーになると思っているので、今の現状で満足しない欲しい気持ちを込めて、いつも厳しい言葉をかけていたんですが、やっと侍メンバーに入れて良かったです」と期待を込めた。