モデル・ラウンドガールの女性が、暴走族の総長と付き合っていた過去を告白。“元ヤン”時代の写真も公開されると、スタジオが騒然となる場面があった。

【映像】ラウンドガール“元ヤン”時代の姿

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング2位の“キラキラ美容師”あいりが担当することになったのは、モデルやラウンドガールとして活動する成瀬いな。学生時代はバイクを乗り回していた「元ヤン」だ。

成瀬は過去の恋愛について、「暴走族の総長とお付き合いしていたことがあります」と告白。また、派手な塗装のバイクにまたがる、元ヤン時代の写真が公開されると、スタジオからは「えっ！？すごい」「ゴリゴリだ」と驚きの声があがった。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクトである。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務める。