＜義母がイラつく理由＞平和な同居生活！ただ一つ気になるのは…義母の気まぐれな態度【第1話まんが】
私はミナミ。妊娠5か月です。夫のジュンタとは1年ほど前に結婚しました。付き合っている頃から「結婚したら母と同居してほしい」と言われていたため、新婚で同居することになっても、抵抗はありませんでした。義母は基本的には明るくて親切な人ですし、話していると楽しいです。しかし私には悩みがひとつ。義母はときどき、明確な理由もなくイライラし始めることがあるのです。義母の不機嫌に振り回される私はいつもヒヤヒヤ。これさえなければいい人なのですが……。
私がリビングで休んでいると、義母がお茶を持ってきてくれました。しかも用意してくれたのは、妊娠中の私を気遣って温かいハーブティー。私たち夫婦は、結婚と同時に義母と同居を始めました。義父が亡くなった際にジュンタが家を相続し、現在はジュンタ名義になっているそうです。
同居は今のところうまくいっています。しかし私には、ひとつだけ悩んでいることがあるのです。義母は、ちょっとしたきっかけで急にイライラし始めるのです……。結局その日の夕飯は、重苦しい空気のままでした。
同居する義母は、普段は優しく、話していても楽しい人です。
ところが最近は、急に不機嫌になったり、無視することがあったりして悩んでいます。
今日もジュンタが食事中にちょっとスマホを触ると、義母は途端に不機嫌になり、重苦しい空気になりました。
ジュンタに相談しても、あまり真剣に取り合ってくれません。
妊娠中の私にとって、義母の気まぐれな態度とジュンタの無関心は大きなストレスなのに……。
この状況をどうしたらいいか、途方に暮れています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
