ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が右肘の手術を検討していることが21日、分かった。手術に踏み切った場合、今季中の復帰は絶望的で、小久保監督は「検査結果で詳しいことを聞かないと分からないが、本人の意思を尊重する形になるだろう」と話した。

今春は右肘のコンディション不良のため、福岡県筑後市のリハビリ組で春季キャンプをスタートし、17日に宮崎に合流。2度目のブルペンで捕手を座らせて17球を投げた20日に医師の診察を受けて、急きょ福岡に戻ることが決定。21日の練習には参加せずに宮崎を離れた。

藤井はソフトバンクに加入した2022年からの4シーズンで計180試合に登板するなど、主に勝ちパターンの救援陣としてフル回転。昨季は主に七回を担い、チーム2位タイの51試合登板で2勝3敗2セーブ、19ホールド、防御率1・44の好成績をマークした。

阪神との日本シリーズでも4試合に登板して無失点と好投し、5年ぶりの日本一に貢献。実績十分で首脳陣の信頼も厚いタフネス右腕が長期離脱となれば、リーグ3連覇を狙うチームにとって大きな痛手となりそうだ。