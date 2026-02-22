大河出演のお笑い芸人、104歳の祖母が亡くなった1週間後に父も他界
お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
又吉直樹 ＝テレビ朝日提供
『火花』で芥川賞を受賞してから10年が過ぎ、大河ドラマ出演や舞台の脚本制作など、本業以外でも大忙しの又吉。相方･綾部は「ハリウッドスターになる」という夢のため、9年ほど前からアメリカで生活し、現地で結婚も果たした。そんな相方の近況も報告する。
大阪で暮らす又吉の母は現在75歳。最近は実家に帰ると、母にいろいろ質問するようにしているそう。実は小さい頃から人に質問するのが好きで、そのこともあってか、母方の祖父に最後に会った時に思い出深い出来事があったと語る。
父方の祖母は数年前に104歳くらいで亡くなり、その1週間後には父が亡くなった。少しやんちゃで自由に生きていた父は、又吉にとって、とても面白い存在だったという。
