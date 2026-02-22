リーグ・アン 25/26の第23節 トゥールーズとパリFCの試合が、2月22日03:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはチーロ・インモービレ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、イラン・ケバル（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。パリFCのアリマミー・ゴリー（FW）のアシストからマーシャル・ムネツィ（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

ここで前半が終了。0-1とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、トゥールーズが選手交代を行う。ワーレン・カマンツィ（DF）からフリアン・ビニョーロ（FW）に交代した。

64分、トゥールーズが選手交代を行う。エメルソン（FW）からジェイセン・ラッセルロウ（FW）に交代した。

66分、パリFCは同時に3人を交代。アリマミー・ゴリー（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、マーシャル・ムネツィ（MF）に代わりチボー・デスメット（DF）、ルカ・コレオショ（FW）、ビンセント・マルケッティ（MF）がピッチに入る。

80分、パリFCが選手交代を行う。チーロ・インモービレ（FW）からジャンフィリップ・クラッソ（FW）に交代した。

85分、パリFCが選手交代を行う。イラン・ケバル（MF）からモーゼス・サイモン（FW）に交代した。

85分、トゥールーズが選手交代を行う。パペ・ディオプ（MF）からマリオ・ザウアー（MF）に交代した。

その直後の87分トゥールーズが同点に追いつく。サンティアゴ・イダルゴ（FW）のアシストからフリアン・ビニョーロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、トゥールーズは34分にダヤン・メタリー（DF）に、またパリFCは44分にディエゴ・コッポラ（DF）、54分にイラン・ケバル（MF）、68分にケビン・トラップ（GK）、77分にオタビオ（DF）、90+7分にモーゼス・サイモン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 05:11:00 更新