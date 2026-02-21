¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Û²òÀâ¼Ô¤âÎÞ¡¡¸ÅÌî·Å¤Î¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â´¶Æ°¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤Ç4°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª2¿Í¤ÈÁ°²óËÌµþ²¦¼Ô¤ÈÊÂ¤ó¤À¸ÅÌî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç°ìÊâ½ÐÃÙ¤ì¤ë¤âÄü¤á¤ºÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£Á´Áª¼ê¤¬ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÃæ¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£2°Ì¤È3°Ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ç4°Ì¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÉ½¾´Âæ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¸ÅÌî¤Îº²¤Î³êÁö¤Ë¡¢ÂçÀã¤¬Éñ¤¦²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤È¿ô½½¥»¥ó¥Á¡Ä¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¹æµã¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ð¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¸µÁª¼ê¤Î¾®ÌîÄÍºÌÆá¤µ¤ó¤¬ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤âÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¾®ÌîÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Î¿Ü³Áª¼ê¤¬ÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤à»Ñ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìËë¤Ë¤Ï¡¢X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³ê¤ê¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡¡²òÀâ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÎÞ¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¡×¡Ö²òÀâ¤Î¾®ÌîÄÍ¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤Ä¤é¤ìµã¤¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤´¤¤¤è¡Ä²òÀâ¤Î¿Í¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¾®ÌîÄÍºÌÆá¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Î²òÀâ¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹²òÀâ¤Î¾®ÌîÄÍ¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÞ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£