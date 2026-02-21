¡Ú¤«¤¤Ä¤Ð¤¿µÇ°¡Û60kg¥·¥ã¥Þ¥ë¤Ï2ÏÈ2ÈÖ
1ÏÈ1ÈÖ
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È
¤»¤ó5¡¦58.0¡¦´Ý»³¸µµ¤
¿¹½¨¹Ô¡¦·ªÅì
2ÏÈ2ÈÖ
¥·¥ã¥Þ¥ë
²´8¡¦60.0¡¦´äÅÄË¾Íè
¾¾²¼Éð»Î¡¦·ªÅì
3ÏÈ3ÈÖ
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥»¥Ä
²´5¡¦57.0¡¦º£°æµ®Âç
±§ÅÔ±Ñ¼ù¡¦°¦ÃÎ
4ÏÈ4ÈÖ
¥¨¥³¥í¥¯¥é¡¼¥¸¥å
²´7¡¦57.0¡¦¾®ËÒÂÀ
ÊÝÍøÎÉÊ¿¡¦Ê¼¸Ë
5ÏÈ5ÈÖ
¥À¥Æ¥Ü¥ì¥¢¥¹
²´7¡¦57.0¡¦´ÝÌî¾¡¸×
³ÑÅÄµ±Ìé¡¦°¦ÃÎ
5ÏÈ6ÈÖ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹
²´6¡¦57.0¡¦µÈ¸¶´²¿Í
ÅÄÃæ½ß»Ê¡¦ËÌ³¤Æ»
6ÏÈ7ÈÖ
¥¹¥È¥ê¡¼¥à
²´5¡¦57.0¡¦²ÃÆ£Áï°ì
ÅÄÃæ½ß»Ê¡¦ËÌ³¤Æ»
6ÏÈ8ÈÖ
¥á¥ë¥È
²´7¡¦57.0¡¦ºÙÀîÃÒ»Ë
³ÑÅÄµ±Ìé¡¦°¦ÃÎ
7ÏÈ9ÈÖ
¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¥¢¥¯¥È
²´6¡¦57.0¡¦¸Íºê·½ÂÀ
ÅÄÃæÇî¹¯¡¦Èþ±º
7ÏÈ10ÈÖ
¥À¥Î¥ó¥Õ¥£¡¼¥´
²´4¡¦57.0¡¦ÀîÅÄ¾²í
Í§Æ»¹¯É×¡¦·ªÅì
8ÏÈ11ÈÖ
¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥³¥Þ¥ó¥É
²´4¡¦59.0¡¦¾¾»³¹°Ê¿
Ä¹Ã«Àî¹ÀÂç¡¦·ªÅì
8ÏÈ12ÈÖ
¥Þ¥ë¥«¥¤¥°¥¢¥¹
²´5¡¦57.0¡¦µÈÂ¼ÃÒÍÎ
¶¶ËÜÃéÌÀ¡¦Ê¼¸Ë